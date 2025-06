Pascal Siakam, le « Thundertaker » aux yeux démoniaques

« Alors c’est toi qui vas poser cette question ? », lâche Pascal Siakam qui se doutait qu’un journaliste allait le relancer sur cette séquence dont il a été beaucoup question sur la toile. En amont du Game 6, l’intérieur des Pacers a été aperçu en faisant rouler ses yeux, de manière à en voir le blanc.

De quoi lui valoir ce surnom bien trouvé : le « Thundertaker », en référence à la légende du catch américain, The Undertaker, qui avait l’habitude de cette pratique sur le ring pour effrayer ses concurrents.

oh my god if the Pacers win Game 7 we must only address Pascal Siakam as The Thundertaker from then on I’m sorry but those are the rules. pic.twitter.com/STP8EmRVuF

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 22, 2025