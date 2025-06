Le MVP de la nuit | Pascal Siakam comme possédé

Difficile de ressortir un MVP tant les Pacers se sont appuyés sur leur collectif pour gifler le Thunder et décrocher ce Game 7, et TJ McConnell incarne ce succès par ses qualités de guerrier. Mais Pascal Siakam n’a rien lui à envier en termes d’engagement et de sacrifice, et tout a commencé avant même le match.

On est à quelques minutes de l’entre-deux, et les caméras d’ABC filment les Pacers dans le couloir. Les joueurs sont réunis, concentrés, et soudain, Pascal Siakam lève la tête vers le plafond, et on ne voit que le blanc de ses yeux. C’est mystique !

L’autre image de la soirée, ou plutôt action, c’est ce dunk en fin de première mi-temps. C’est peut-être le dunk de ces Finals, voire des playoffs, avec une passe aveugle de Tyrese Haliburton pour un énorme poster de Pascal Siakam qui résiste à Lu Dort et Jalen Williams. Un dunk pour donner 20 points d’avance.

« Le GM m’a montré un de mes highlights à la fac l’autre jour, et ça m’a rappelé cette époque » sourit-il. « J’ai juste essayé de faire entrer le public dans le match, et ils ont été incroyables. Une grosse dédicace au Gambridge Fieldhouse, c’était électrique. Leur soutien toute l’année, c’est fou. On veut tout donner pour eux, parce qu’ils nous donnent tellement. »

Quarante secondes de folie !

Quelques secondes plus tard, il renvoie tout le monde aux vestiaires avec une merveille de « fadeaway » au buzzer. Les Pacers mènent 64-42, et Pascal Siakam vient d’assommer le Thunder. À l’arrivée, le champion NBA 2019 signe un gros « double-double » avec 16 points et 13 rebonds, et on retiendra aussi ce contre sur la planche sur Shai Gilgeous-Alexander en début de match, et sa qualité de passe pour trouver le joueur démarqué.

Pour lui, et de manière globale, c’est dans l’utilisation du ballon que les Pacers ont fait la différence.

« On a juste été un peu plus solides avec le ballon » estime-t-il lorsqu’on lui demande la différence entre le Game 5 et le Game 6. « On ne perd pas souvent la balle, mais contre une défense aussi perturbatrice, il faut faire les choses simples : avoir les deux mains sur le ballon, faire la passe facile, ne pas trop se compliquer les choses. C’est ça, la clé. »