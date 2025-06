Pascal Siakam : « J’écris encore mon histoire »

Champion NBA, plusieurs fois All-Star et récemment élu MVP de la finale de conférence Est 2025, Pascal Siakam pourrait devenir dimanche soir le troisième joueur né en Afrique à remporter deux titres, après Hakeem Olajuwon et Didier Mbenga. Malgré ce palmarès, l’ailier des Pacers ne fait pas les gros titres, et médiatiquement, il est en retrait par rapport à un Tyrese Haliburton.

« Honnêtement, je ne vois pas les choses comme ça. Être ici, vu d’où je viens, c’est déjà fou. Pour moi, c’est comme si j’avais déjà tout accompli. Personne ne pouvait imaginer ce chemin pour moi, à part Dieu » répond-il. « Mon seul but, c’est de travailler chaque jour, de faire confiance à Dieu et de tout donner sur le terrain — pour mon équipe, pour moi, pour ma famille. Mon père me regarde de là-haut, j’espère qu’il est fier de ce que j’ai accompli. Avoir son nom associé à tout ça, c’est ce qui compte pour moi. Le reste, je le regarderai quand ce sera fini. Je me dirai : « wow, j’ai fait tout ça. » Mais pour l’instant, je suis dans le processus. J’écris encore mon histoire. »

Ce qu’il a appris de Kawhi Leonard

Guerrier des terrains, Pascal Siakam a transformé la franchise d’Indiana depuis son arrivée, avec une finale de conférence en 2024 et peut-être un titre NBA cette saison. Il fait partie de ces joueurs qui rendent les autres meilleurs, comme l’avait fait Kawhi Leonard en 2019 à Toronto.

« Kawhi est un joueur incroyable. Ce que j’ai retenu de cette équipe (des Raptors), c’est qu’il faut rester constant. Peu importe ce qui se passe, Kawhi est toujours le même. C’est quelque chose que j’essaie d’appliquer » confie-t-il. « Peu importe si tu mets tes tirs ou si tu les rates, ça ne doit pas te changer. Il faut rester soi-même. C’est ce que j’ai appris de cette expérience. Être déjà passé par là, ça aide. Je me nourris de toutes les expériences de ma vie. Je sais à quel point c’est une chance d’être ici, sur la plus grande scène. Je ne prends rien pour acquis. Et je sais aussi à quel point c’est dur d’arriver là. »

Justement à propos d’expérience, comment ça se traduit sur son jeu ou sa personnalité ?

« Le fait d’en avoir conscience me permet de rester calme : je ne me laisse pas abattre quand ça va mal, et je ne m’enflamme pas quand ça va bien. Je comprends que c’est le sport, c’est la vie. Il y a des bons jours et des mauvais jours. Cette compréhension me permet de rester détendu et de faire mon travail. Parce qu’au final, c’est juste du basket. Bien sûr, tout ce qu’il y a autour donne l’impression que c’est plus grand que ça. Mais au fond, c’est juste du sport. »