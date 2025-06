Rick Carlisle n’avait jamais connu une telle ambiance à Indiana

Rick Carlisle et Indiana, c’est une longue histoire d’amour. Et le sommet de cette romance, c’est ce Game 7 des Finals face au Thunder. Le coach a déjà connu les Finals sur le banc, du temps où il était assistant de Larry Bird, en 2000, face aux Lakers. Puis, seul aux commandes, il était proche en 2004, en jouant et perdant la finale de conférence face aux Pistons.

Et désormais, il est à 48 minutes de devenir le quatrième coach de l’histoire à remporter le titre avec deux franchises différentes. Et le premier avec Indiana.

« Je n’ai pas vraiment eu le temps de penser à tout ça », confirme l’entraîneur sur l’impact de ce possible titre pour l’État d’Indiana et la franchise. « Quand on est en playoffs, qu’on est dans une série, on évite, en tout cas dans mon cas, de penser à des choses floues. On est vraiment concentré sur ce processus. On pense aux petites choses qu’on peut faire, en tant que coach, pour aider les joueurs. »

« Les trois matches des Finals au Gainbridge Fieldhouse ont été les plus bruyants que j’aie connus »

Néanmoins, Rick Carlisle est conscient que ce parcours en 2025 marque l’histoire des Pacers.

« Je dirais que les trois matches des Finals au Gainbridge Fieldhouse ont été les plus bruyants que j’aie connus », juge le technicien. « Mon premier passage à Indiana, avec Bird, on était au Market Square pendant deux ans et c’était très bruyant aussi. Ensuite, on a été au Conseco lors de sa première année et on a fait les Finals. Il y avait beaucoup de bruit également, notamment dans le Game 3, après avoir perdu les deux premiers matches face aux Lakers. Lors de mon deuxième passage, on a été en finale de conférence et c’était dingue l’ambiance. Mais jamais aussi bruyant que cette année. Donc je sais que ça veut dire beaucoup pour nos fans. »

Quant à la franchise d’Indiana, elle attend son premier titre après 49 ans d’existence (mouvementée) en NBA…

« L’histoire de cette franchise est intéressante car elle était à deux doigts d’être perdue. C’est un Téléthon qui a sauvé les Pacers où il a fallu récupérer de l’argent et vendre des billets pour ne pas fermer cette franchise », rappelle Rick Carlisle, en référence à l’été 1977. « Nancy et Slick Leonard ont fait beaucoup pour ça, puis Herb Simons (propriétaire depuis 1983) est arrivé et à acheter l’équipe. Et cela fait plus de 40 ans que ça dure. C’est une longue histoire. Je sais ce que ça signifie pour les fans. »