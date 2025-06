Rick Carlisle, le quatrième coach titré avec plusieurs franchises ?

Si le Thunder est le favori de ces Finals NBA 2025, les Pacers ont l’avantage de l’expérience, Pascal Siakam ayant été titré en 2019 avec les Raptors… et Rick Carlisle ayant déjà été champion comme coach.

Le technicien de 65 ans était ainsi à la tête des Mavs en 2011 lorsque Dirk Nowitzki et sa troupe ont « sweepé » les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol en demi-finale de conférence, avant de dominer le Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden en finale de conférence. Pour ensuite faire tomber le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh en Finals, en frustrant notamment le « King » comme presque aucune autre équipe…

Quatorze ans plus tard, le voilà de retour en Finals, à la tête d’une autre franchise, les Pacers, et d’une équipe totalement différente, qui joue beaucoup plus vite autour de Tyrese Haliburton.

Changement de style

Pour Rick Carlisle, qui a intégré le Top 10 des coachs les plus victorieux en playoffs (83) durant cette « postseason », en dépassant notamment KC Jones (81), George Karl (80), Lenny Wilkens (80), Rick Adelman (79), Chuck Daly (75) et Don Nelson (75), c’est une douce revanche alors qu’il avait été poussé dehors par les Mavericks il y a quatre ans.

Et ça montre surtout la capacité d’adaptation du coach, qui a débuté sur le banc à Detroit puis Indiana dans un style très lent et défensif, et qui brille aujourd’hui avec un jeu très offensif.

En cas de victoire finale, il pourrait même devenir le quatrième coach à remporter le titre avec deux franchises différentes. Jusqu’à présent, seuls Alex Hannum (St. Louis Hawks, Philadelphia 76ers), Pat Riley (Los Angeles Lakers, Miami Heat) et Phil Jackson (Chicago Bulls, Los Angeles Lakers) ont déjà réussi pareil exploit.