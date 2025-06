Rick Carlisle rappelle l’importance du travail physique durant l’été

La saison dernière, les Pacers ont créé une première fois la surprise en allant jusqu’en finale de conférence avant d’être éliminés par les Celtics, futurs champions. Après ce revers, Rick Carlisle a eu une réunion avec ses joueurs, pour souligner toute l’importance du travail physique à accomplir durant l’été.

« Quand nous avons fait la réunion de fin de saison, nous avons parlé de l’importance d’avoir tout l’été pour travailler sur son physique« , développe l’entraîneur d’Indiana. « Cela explique pourquoi Tyrese Haliburton a mal démarré sa saison. Il sortait d’une blessure contractée lors des finales de conférence et s’était remis en forme juste à temps pour démarrer le camp d’entraînement avec Team USA en vue des Jeux olympiques. »

Tyrese Haliburton a en effet été beaucoup critiqué en début de saison et sa méforme durant les premières semaines de la régulière s’expliquerait (en partie) donc à la fois par des problèmes de confiance comme il l’avait lui-même évoqué, mais aussi par une condition physique pas optimale au moment de débuter cet exercice 2024/25.

« Quand les matchs des Jeux ont commencé, il ne jouait pas beaucoup et il a pris un coup lors d’une des dernières rencontres », ajoute Rick Carlisle. « Il ne s’est remis que deux jours avant le début du camp d’entraînement. Il a donc manqué un été entier où il aurait pu travailler sur sa condition physique. »

Un engagement à tenir

Les Pacers se classent parmi les équipes qui attaquent le plus vite cette saison. Pour maintenir un tel rythme de jeu sur une si longue période, la condition physique se doit d’être parfaite.

C’est pourquoi Rick Carlisle rappelle que ses joueurs ont pour mission de travailler durant tout l’été, et pas seulement lorsque le camp d’entraînement débute.

« C’est un engagement à tenir », souligne l’entraîneur. « Vous ne devez pas venir au camp d’entraînement pour vous mettre en forme. Dans la NBA actuelle, vous devez faire tout votre travail physique durant l’été et vous devez arriver en étant vraiment prêt. »

Un travail durant la période estivale qui porte pleinement ses fruits en playoffs puisque les Pacers vont débuter ces NBA Finals sans avoir jamais été réellement inquiétés durant les trois premiers tours où ils ont triomphé successivement des Bucks, des Cavs et enfin des Knicks. Et qui est nécessaire pour tirer le meilleur de ce groupe.

« Au fur et à mesure de la constitution de ce groupe autour de Tyrese, nous avons dû procéder à des ajustements pour développer un style efficace pour nous – et c’est un style difficile. C’est physiquement exigeant, cela demande énormément de volonté en tant qu’athlète, et il faut être très altruiste et prêt à faire beaucoup de choses difficiles ».