Les Bleues connaissent leur adversaire en quarts de finale de l’Euro 2025

Après avoir étrillé la Suisse (111-37), l’Equipe de France féminine devait encore attendre le résultat du match entre l’Italie et la Lituanie en « finale » du Groupe B à Bologne. La rencontre a été remporté par les Italiennes (65-51), et ce sera donc aux Lituaniennes de croiser la route des Bleues dès les quarts de finale !

La rencontre se disputera ce mardi à partir de 16h30 au Peace and Friendship Stadium du Pirée (Grèce), où les protégées de Jean-Aimé Toupane ont déjà disputé leurs trois premiers matchs de groupe.

Si la France semble favorite, il faudra tout de même se méfier de cette sélection lituanienne, qui a battu la Slovénie (77-71) et la Serbie (74-63) dans le Groupe B avant de plonger face aux Italiennes, par manque d’adresse extérieure (1/13) et de trop nombreuses balles perdues (16). Le danger numéro 1 s’appellera Juste Jocyte (19 ans, 1m84) qui sort de sa meilleure saison avec l’ASVEL et qui est la meilleure scoreuse et passeuse de la Lituanie sur cet Euro (15.7 points, 5.7 passes décisives). Il faudra également surveiller Egle Sventoraite (1m98) qui culmine à plus de 13 points et 7 rebonds en moyenne, même si s’est manquée face à l’Italie (1/8).

Le tableau complet des quarts de finale sera connu à l’issue des derniers matchs de groupe qui se jouent aujourd’hui, dont la « finale » des groupes C et D, respectivement entre la Belgique et la République Tchèque et la Suède et l’Espagne. Dans l’autre partie de tableau, la Turquie et l’Italie s’affronteront également mardi (19h30).