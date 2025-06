En promenade (+74 !) face à la Suisse, les Bleues finissent leur phase de poules invaincues

Il n’y avait pas d’enjeu entre l’Équipe de France féminine, déjà qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket 2025 après ses deux premières victoires, et la Suisse, déjà éliminée après deux défaites.

Pas d’enjeu et pas de suspense non plus puisque les 40 minutes de cette rencontre au Pirée, en Grèce, ont simplement confirmé l’énorme écart de niveau entre les deux sélections. Hormis les premières minutes du troisième quart-temps, les Bleues ont ainsi déroulé tout le match, pour s’imposer de 74 points (111-37).

Janelle Salaün a ainsi pu inscrire 23 points (7/10 dont 3/5 de loin) en 18 minutes, alors que Valériane Ayayi (19 points), Marie-Paule Foppossi (15 points) et Noémie Brochant (15 points) ont aussi profité des espaces et de la bonne circulation du ballon française pour s’illustrer, avec un superbe 13/27 de loin au total pour les Bleues.

Avec cette troisième victoire, l’Equipe de France finit première de son groupe, avec un « point average » de +112.

Les choses sérieuses vont débuter en quart de finale, avec un duel face au perdant de la rencontre entre l’Italie et la Lituanie, qui se joue ce soir. Rendez-vous le 24 juin pour les Bleues…