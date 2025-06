Les Bleues (r)assurent face à la Grèce (+36) et se hissent en quart

Mission accomplie pour les Bleues, qui ont poursuivi sur la lancée de leur fin de match renversante face à la Turquie la veille pour dominer la Grèce sur ses terres. Derrière le trio Touré-Salaün-Rupert (15, 17 et 14 points), c’est tout un collectif qui a pu s’exprimer et participer à ce succès net et sans bavure, avec 36 points d’écart à l’arrivée.

Les Françaises ont bien résisté aux offensives de la paire Spanou-Fasoula en premier quart-temps, s’appuyant sur une Migna Touré inspirée et une Janelle Salaün à 2/2 à 3-points (21-17).

Les 3-points de Pauline Astier, Janelle Salaün et Illiana Rupert par deux fois ont permis aux Bleues de se détacher une première fois au score (39-32). La France a ensuite su conserver cet écart jusqu’à la pause conclue par un dernier panier de Leïla Lacan en contre-attaque (44-37), avant de repartir très fort.

48-19 en deuxième mi-temps…

La tendance s’est en effet confirmée au retour des vestiaires avec des Bleues impériales en défense et deux nouveaux paniers de Janelle Salaün de loin pour alimenter un 11-2. De quoi permettre aux protégées de Jean-Aimé Toupane de passer à +17 à dix minutes de la fin (64-47) et de dérouler ensuite.

Noémie Brochant à 3-points et Illiana Rupert sous le cercle puis à mi-distance ont porté la marque à 75-59. Tima Pouye a enfoncé le clou avec un panier un transition, un 3-points et deux lancers avant de voir Marième Badiane inscrire le dernier panier du match pour sceller une victoire sans appel, 92-56.

La France est déjà assurée de voir les quarts de finale. Restera à gagner le dernier match de groupe ce samedi face à la Suisse pour maintenir une dynamique positive.