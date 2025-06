Les Wizards cherchent vraiment à drafter plus haut

À l’approche de la Draft, les Wizards font partie des franchises les plus actives et ils possèdent deux atouts de choix pour négocier un échange : les 6e et 18e choix. Un « package » pourrait leur permettre de sélectionner plus haut.

Selon des sources proches de la ligue citées par RG, Washington aurait ainsi formulé plusieurs offres à des équipes du Top 5 de la Draft dans l’espoir de sélectionner l’un des meilleurs joueurs disponibles sur les postes 1 et 2. En l’occurrence, Dylan Harper ou Jeremiah Fears.

Cependant, toutes ces tentatives ont pour l’instant été repoussées. Les Spurs, qui détiennent justement le 2e choix, ont décliné les offres de Washington mais aussi de Philadelphie, et semblent déterminés à conserver ce choix pour sélectionner Dylan Harper.

Malcolm Brogdon ne sera pas prolongé

De son côté, Jeremiah Fears suscite aussi de l’intérêt chez les franchises appelées à sélectionner dans le Top 5, laissant planer le doute sur sa disponibilité au moment du choix des Wizards.

Une chose est sûre, les Wizards cherchent un jeune talent pour épauler Jordan Poole dans leur « backcourt », et Marcus Smart devrait donc retrouver un poste de 6e homme où sa polyvalence est précieuse. Pour Malcolm Brogdon, le séjour dans la capitale devrait prendre fin puisque la direction n’envisage pas de lui proposer un nouveau contrat.