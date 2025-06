Pour les Pacers, le titre le plus improbable depuis des décennies ?

Ventre mou. Voilà ce à quoi étaient destinés les Pacers au démarrage de la saison régulière selon les bookmakers. Comme le rapporte Sportico, BetMGM leur avait attribué à une cote de 66 contre 1 (+6600) pour remporter le titre en début de saison, ce qui suggérait qu’ils avaient à peine plus… de 1% de chances (estimées) de soulever le trophée Larry O’Brien.

Ils détenaient la 15e meilleure cote de la ligue, juste devant les Pelicans, qui ont terminé avec un bilan de 21 victoires pour 61 défaites. C’est peu dire donc, que les Pacers ont déjoué les pronostics pour ne plus être qu’à une marche du titre aujourd’hui. Et ceci, après avoir signé une saison régulière à 50 victoires et 32 défaites, terminée à la 4e place à l’Est.

À un moment donné, les chances des Pacers de remporter le titre semblaient d’ailleurs encore plus minces aux yeux des bookmakers, chutant à +15000 fin février, avant que l’équipe n’effectue une remontée en fin de saison.

En s’imposant dimanche sur le parquet du Thunder, lors du Game 7, la formation de l’Indiana rentrerait dans l’histoire. Car aucune équipe située en dehors du Top 10 des cotes de présaison n’a remporté le titre NBA depuis 1985, date à laquelle commence la base de données de SportsOddsHistory.

Mieux que les Warriors 2015 ?

Les Nuggets de 2023, qui avaient la neuvième meilleure cote, sont l’équipe la moins bien classée en début de saison à avoir remporté le championnat, tandis que l’équipe avec la cote la plus élevée à l’avoir emporté reste les Warriors de 2015, donnés à 28 contre 1 (+2800), au démarrage de leur dynastie.

Les Pacers pourraient donc faire mieux que les Californiens, ou encore les Mavs de 2011 (+2000), les Raptors de 2019 (+1850) ou les Pistons de 2004 (+1500). Ce serait également l’une des plus grandes surprises des Finales dans l’histoire récente, à égalité avec les Pistons de 2004, qui avaient battu les Lakers de Shaq et Kobe alors qu’ils étaient outsiders avec une cote de +500 avant le début de la série.

Malgré leur défaite dans le match 6, les joueurs d’OKC restent malgré tout favoris pour l’emporter dimanche. En cas de victoire, les Pacers deviendraient seulement la quatrième équipe à gagner un match 7 décisif à l’extérieur, et seulement la deuxième à le faire au cours des 40 dernières années, rejoignant ainsi les Cavaliers de 2016.