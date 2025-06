Paige Bueckers et les Wings dominent une nouvelle fois le Sun

Les deux plus mauvaises équipes de WNBA croisaient à nouveau le fer puisque les Wings se rendaient dans le Connecticut pour défier le Sun, là où Dallas avait remporté son premier match de cette saison 2025.

D’ailleurs, ce sont les Texanes qui démarrent bien leur rencontre derrière le duo NaLyssa Smith – Paige Bueckers. Les deux joueuses inscrivent 13 des 21 points des Wings sur le premier quart-temps et permettent à Dallas de mener de six points après 10 minutes de jeu suite à un ultime panier avec la faute du premier choix de la Draft 2025.

Paige Bueckers ouvre la période suivante avec un tir à 3-points, mais le Sun n’est pas en reste et passe un 7-0 pour reprendre l’avantage. Ensuite, les deux équipes s’échangent les coups et Paige Bueckers se fait remarquer en écopant de sa première faute technique en carrière. Après un panier sur Jacy Sheldon, la joueuse de Dallas considère que son homologue du Sun commet une faute et elle crie « and one » en tapant dans ses mains. Une réaction qui n’a pas plu à l’arbitre puisque Paige Bueckers a donc fini avec une faute technique.

« J’ai tapé dans mes mains deux fois et j’ai crié « and one », l’arbitre a considéré que j’avais tapé dans mes mains devant son visage, c’est tout ce qui s’est passé », a réagi la meneuse de jeu après la rencontre.

Toutefois, Paige Bueckers ne s’attarde pas sur cet événement et inscrit un nouveau tir à mi-distance pour boucler une première mi-temps à 16 points et offrir deux points d’avance aux Wings au moment de rejoindre les vestiaires (42-40).

Le troisième quart-temps tourne dans un premier temps en faveur de Dallas grâce à un 10-0 qui contraint l’entraîneur français du Sun, Rachid Méziane, à prendre un temps-mort. Après celui-ci, Bria Hartley inscrit un tir à 3-points et pense avoir calmé l’incendie, mais il n’en est rien. Les Wings réalisent leur troisième interception de la période par l’intermédiaire de NaLyssa Smith qui part conclure en contre-attaque après une passe dans le dos d’Aziaha James.

Étonnamment, le Sun remonte au score quand Tina Charles (26 points, 6 rebonds) rejoint le banc et Connecticut n’est plus mené que d’un seul point (65-64) avant le début du dernier acte. Cependant, le Sun ne parvient jamais à reprendre les commandes et s’incline 86-83.

De son côté, les Wings enchaînent une deuxième victoire de suite après leur succès face aux Valkyries, mardi dernier, et Paige Bueckers finit cette partie avec 21 points et 7 passes sans avoir inscrit un tir dans le dernier quart-temps.

« Paige nous a portées en première période puis elle n’a plus rien mis, mais elle a bien défendu », explique son entraîneur Chris Koclanes. « Elle continue de chercher comment faire gagner son équipe et elle gagne en confiance tous les jours. »

What an ending The @dallaswings secure back-to-back wins for the first time in 2025, defeating the Sun 86-83.

Paige Bueckers led the way with 21 PTS, 7 AST! pic.twitter.com/OJgVLKlgve

— WNBA (@WNBA) June 21, 2025