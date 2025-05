Paige Bueckers brille pour son retour dans le Connecticut

Ce Connecticut – Dallas était le duel des cancres puisque les deux formations n’avaient pas encore gagné cette saison. Et c’est le match que Paige Bueckers a choisi pour montrer enfin ce qu’elle avait dans le moteur après des débuts hésitants. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque la meneuse a quasiment joué à la maison après avoir brillé lors de son cursus universitaire… à UConn !

Devant ses anciens fans, Paige Bueckers a signé son premier match au delà des 50% de réussite au tir avec 21 points à 8/10 au tir, et également 5 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions. Après avoir mis ses coéquipières en lumière lors d’un premier acte équilibré (23-24), elle s’est davantage impliquée au scoring pour aider les Wings à se détacher au score avec notamment un 11-0 pour passer à +14 (27-41), un écart que les Texanes ont su conserver jusqu’à la pause (42-56).

A ses côtés, c’est ensuite Arike Ogunbowale qui a pris feu en inscrivant trois paniers à 3-points coup sur coup (58-76), voilà qui commençait à faire beaucoup pour l’effectif de Rachid Méziane qui continue de se chercher autour de son point d’ancrage Tina Charles (27 points, 6 rebonds). D’autant que Dallas a maintenu la pression jusqu’au bout, avec encore Paige Bueckers pour faire briller Kaila Charles et Myisha Hines-Allen (76-94).

A l’arrivée, c’est un premier succès pour Dallas mais aussi pour Paige Bueckers qui va pouvoir aborder la suite avec un peu plus de sérénité et un peu plus de confiance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.