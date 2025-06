À 26 ans, Jarrett Culver choisit de quitter les États-Unis

On l’avait laissé sur une signature via un contrat d’été à Orlando en septembre dernier, sauf que le Magic avait ensuite décidé de le libérer avant même le lancement du nouvel exercice. Finalement, Jarrett Culver s’est contenté de la G-League et, en pleine intersaison, il a choisi de mettre de côté sa carrière en NBA –et plus largement aux États-Unis– pour tenter sa chance au Japon.

C’est ainsi chez les Sendai 89ers, présents en première division, que le 6e choix de la Draft 2019 essaiera de se relancer, après une dernière saison bouclée avec 13.9 points, 4.9 rebonds et 1.9 passe de moyenne en G-League, du côté de l’Osceola Magic (justement affilié à la franchise floridienne).

Drafté haut par les Suns à l’époque à sa sortie de Texas Tech, avant d’être transféré directement chez les Timberwolves, Jarrett Culver ne sera jamais parvenu à faire son trou dans le Minnesota. Ni à Memphis puis Atlanta, n’ayant plus foulé un parquet NBA depuis décembre… 2022, malgré quelques essais avec différentes franchises durant l’été, donc.

Capable d’évoluer aux postes 2 et 3, le joueur de 26 ans a notamment souffert, outre ses problèmes physiques, de son manque de régularité au shoot (28% à 3-points en quatre ans et 144 matchs).

Jarrett Culver Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 63 24 40.4 29.9 46.2 1.1 2.3 3.4 1.8 2.0 0.9 1.3 0.6 9.2 2020-21 MIN 34 15 41.1 24.5 60.4 1.0 2.1 3.1 0.7 1.7 0.5 0.8 0.3 5.3 2021-22 MEM 37 9 37.8 25.5 47.1 0.4 1.0 1.3 0.9 1.1 0.5 0.5 0.1 3.5 Total 134 18 40.1 28.3 49.7 0.9 1.8 2.7 1.3 1.7 0.7 1.0 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.