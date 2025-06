C’est l’heure du premier pointage pour le All-Star Game de la WNBA, qui aura lieu le 19 juillet au Gainbrige Fieldhouse, la salle du Fever. Et, comme un symbole, c’est Caitlin Clark qui est actuellement en tête des votes des fans, avec 515 933 voix. Devant Napheesa Collier (484 758 voix) et sa coéquipière, Aliyah Boston (446 961).

Le Fever est d’ailleurs présent en force puisque Kelsey Mitchell (277 664) est 7e, alors que Lexie Hull (217 438) est 9e. Le Top 5 est complété par A’ja Wilson (394 600) et Breanna Stewart (367 819).

Angel Reese (173 363) se contente de la 13e place, alors que Gabby Williams (144 257) se hisse en 17e position.

Les votes des fans se terminent au 28 juin, et comptent pour 50% dans la sélection, les médias et les joueuses ayant chacun 25% pour compléter le classement. Les quatre meneuses/arrières et six ailières/intérieures ayant obtenu le meilleur score seront ensuite nommées titulaires, les coachs sélectionnant 12 joueuses supplémentaires.

Les deux joueuses ayant reçu le plus de votes de la part des fans seront nommées capitaines et pourront drafter leurs équipes, la composition finale devant être annoncée au 8 juillet.