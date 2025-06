Draft 2025 | Présentation de Derik Queen (Maryland)

Ne cherchez pas plus loin l’intérieur le plus technique de cette Draft 2025. Derik Queen est un des joueurs les plus surprenants et polarisants de cette promotion. Et donc un des plus intrigants, tant son profil est rare.

Il pourrait ainsi être de ces rares joueurs à réconcilier les fans des intérieurs dominants des années 90 à ceux qui apprécient le basket plus fluide et libre de cette décennie. Car oui, Derik Queen est bien un vrai pivot, quoique un peu petit pour le poste, au jeu près du cercle très complet. Mais il est tout autant un ailier dans le corps d’un « big man », adepte des pénétrations depuis la ligne à 3-points, voire au-delà, capable de partir en dribble et de finir seul son action, comme de faire parler sa vision du jeu.

Un joueur à part donc, à la palette offensive déjà impressionnante. Mais aussi à la fois un vrai point d’interrogation sur son intégration au jeu NBA, bien différent de celui pratiqué à l’université autant qu’à son rythme. Dans une Draft pas franchement riche en intérieurs, il sera nécessairement une des priorités pour les franchises en quête d’un pivot. Mais cela ne se fera pas sans quelques ajustements pour maximiser le potentiel du joueur de Maryland.

Profil

Poste : pivot

Taille : 2,06m

Poids : 112kgs

Equipe : Maryland Terrapins

Stats 2024/25 : 16,5 points (à 52,6%), 9,0 rebonds, 1,9 passe, 1,1 interception et 1,1 contre en 30,4 minutes

Points forts

– Le bagage offensif. Derik Queen est un danseur dans le corps d’un buffle. Sa capacité à partir en dribbles pour aller au lay-up est impressionnante par son alliage de technique (eurostep, spin move, utilisation des deux mains, feintes, contrôle du corps…) et de puissance. Au poste bas, il a tout : des appuis de rêve, un bon toucher et un arsenal qui va du shoot sur une jambe de Dirk Nowitzki à ceux en se retournant de Nikola Jokic, alors que ses coéquipiers chez les Terrapins le surnommaient justement « Baby Jokic ». Sous ses airs un peu pataud se cache un gros danger une fois qu’il attrape le ballon et se lance dans ses grandes enjambées vers le cercle (67,1 % de réussite).

– La qualité de passe. Le natif de Baltimore n’est pas qu’un scoreur. Derik Queen est un créateur complet, à la vision du jeu très au-dessus de la moyenne pour un pivot. Cela ne saute pas aux yeux en regardant sa ligne de statistiques, la faute au jeu de Maryland. Mais son panel de passes n’est pas commun pour un joueur à son poste et avec son gabarit, notamment au moment de distribuer le jeu en mouvement. Il a le profil pour rapidement signer son premier triple-double, à la manière d’un Nikola Jokic ou de Domantas Sabonis.

– La qualité au rebond. Même s’il n’est pas très grand et encore moins explosif, Derik Queen sent bien les tirs manqués et n’en laisse échapper aucun grâce à des mains très sûres. Ne soyez pas surpris de le voir prendre le rebond, remonter le ballon en sprint, faire un dribble dans le dos pour effacer un défenseur et terminer l’action lui-même ou sur une passe décisive.

Points faibles

– Le tir extérieur. Pour un joueur aussi facilement capable d’écarter le jeu, un bon shoot à 3-points le rendra encore plus compliqué à gérer pour les défenses. Mais si Derik Queen n’hésite pas à tenter sa chance, les résultats sont pour le moment peu convaincants avec un tout petit 20% de réussite. Sans même espérer devenir une gâchette comme Karl-Anthony Towns, devenir un shooteur honnête peut débloquer un peu plus son jeu tant elle lui offrira une arme supplémentaire.

– La défense. Il n’est pas exagéré de dire que Maryland faisait son maximum pour cacher Queen défensivement en l’impliquant au minimum là où le ballon se trouvait. Physiquement, le pivot n’est pas assez rapide pour contenir des intérieurs mobiles ou des extérieurs après une rotation suite à un écran. Son manque de centimètres et de détente le pénalisent sérieusement près de l’arceau où il n’est pas un danger en dernier rideau. Pour couronner le tout, il fait preuve de sautes de concentration parfois lunaires de ce côté du parquet où il semble faire acte de présence sans se préoccuper de son joueur ou de la balle.

– Le rôle en NBA. Derik Queen ne va pas seulement être un casse-tête tactique pour ses adversaires. Le pivot a besoin du ballon pour exister mais lui en donnera-t-on les moyens dès ses débuts ? Sans ballon, son jeu est bien plus limité – même s’il peut être un bon connecteur – et ses errances en défense sont plus visibles. Vaut-il mieux alors le glisser à terme au poste 4 pour l’associer à un pivot défensif et à la fois compenser son manque de centimètres ? L’idée a du sens mais il pourrait aussi avoir à faire face à des attaquants plus mobiles qu’il ne pourra pas contenir. Sa future franchise va devoir trouver les bonnes associations pour exploiter au mieux les qualités de Queen.

Comparaison

Derik Queen pioche dans le registre de nombreux joueurs, sans être une copie conforme. Son profil offensif où il peut opérer au large pour ensuite créer évoque Alperen Sengun, sa qualité de passe et son physique ont du Boris Diaw, sa technique du Zach Randolph. S’il parvient à développer son tir extérieur, il prendrait aussi quelques traits de Naz Reid pour sa mobilité et sa technique offensive avec un pareil physique.

Pronostic

Entre la fin de Top 10 de cette Draft et celle de la lottery.