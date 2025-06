Voilà une prise de parole de poids autour de la durée des matchs NBA. Au micro de son podcast « Mind the Game » aux côtés de Steve Nash, LeBron James semble pencher en faveur d’une diminution du nombre de minutes disputées, fixées aujourd’hui à quatre périodes de 12 minutes. Soit 48 minutes.

« Un match de 40 minutes est intrigant. Les matchs vont tellement vite, et il n’y a pas de période d’adaptation dans un match international. Ça donne un sentiment d’urgence un peu plus fort. Donc c’est quelque chose dont on pourrait discuter. Ce serait difficile, parce qu’une fois qu’on commence à toucher à l’histoire du jeu… Mais c’est un sujet qui peut aussi être mis sur la table », juge le « King », conscient de ce que cela impliquerait par rapport aux enjeux statistiques.

Un tel changement induirait une relecture complète des données chiffrées. Mais permettrait aussi de réduire mécaniquement les temps de jeu, alors que la ligue n’entend pas réduire le nombre de matchs disputés en saison régulière en réponse à des joueurs qui se plaignent d’un calendrier exigeant physiquement.

Revoir la règle du « goaltending » ?

Sa position contraste avec celle affichée par une poignée de joueurs interrogés en février dernier, lors du « All-Star Weekend ». « C’est juste que ça éliminerait les minutes des remplaçants. Les titulaires joueraient toujours 30 à 35 minutes. Et ça voudrait dire que vos remplaçants ne joueraient plus que 5 à 10 minutes par rencontre, et ça changerait donc de façon radicale la composition des équipes », plaidait par exemple Cam Johnson.

Outre cette question du temps de jeu, LeBron James trouve aussi intéressante la règle du « goaltending » existante dans le contexte FIBA. « En fait, je l’adore. C’est spectaculaire, et ça n’arrive pas aussi souvent qu’on pourrait le croire. Même quand tu joues contre des internationaux, et que c’est leur règle, il y a des moments où le ballon traîne autour du cercle et tu te dis : ‘Ah, j’aurais dû le prendre !’ C’est plus difficile qu’il n’y paraît », décrit l’international américain.

Le triple médaillé d’or avec « Team USA » a quand même eu des occasions de nettoyer le cercle, en allant contrer des ballons au-dessus du cercle par exemple comme il n’est pas autorisé à le faire dans la Grande Ligue. On comprendra dans tous les cas, avec ces déclarations, que le « King » veut montrer son appétence pour les règles du basket international. Et l’envie d’une uniformisation avec la NBA.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.