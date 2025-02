Les joueurs NBA clairement opposés à des matchs de 40 minutes

Joe Vardon, de The Athletic, a profité du All-Star Weekend pour sonder les joueurs présents sur différents sujets, notamment une possible évolution des règles pour les 3-points ou le meilleur joueur de la ligue dans cinq ans.

Sur cette question, Victor Wembanyama a reçu la majorité des suffrages alors qu’un sujet a fait consensus : les 14 joueurs interrogés sur la possibilité de réduire les matchs NBA à 40 minutes ont ainsi rejeté l’idée.

« Ce que ça ferait, c’est juste que ça éliminerait les minutes des remplaçants » répond Cam Johnson, l’ailier des Nets. « Les titulaires joueraient toujours 30 à 35 minutes. Et ça voudrait dire que vos remplaçants ne joueraient plus que 5 à 10 minutes par rencontre, et ça changerait donc de façon radicale la composition des équipes. »

Pour Zaccharie Risacher, les matchs de 48 minutes font ainsi partie de l’identité de la Grande Ligue.

« En tant qu’enfant, en France, j’ai toujours admiré la NBA à cause des grands joueurs et des grandes franchises, mais aussi à cause des règles. Pour moi, ce serait trop radical de changer cette règle. »

Toumani Camara, l’ailier belge des Blazers, va même encore plus loin en expliquant que ce sont ces minutes en plus qui font finalement la différence.

« Je ne pense pas qu’ils devraient changer ça parce que j’ai le sentiment que les minutes supplémentaires vers la fin sont probablement la partie la plus difficile (du jeu). C’est là qu’on voit les erreurs et la fatigue mentale. »