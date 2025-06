Obi Toppin et la frustration de Dayton

Auteur de 20 points dans le Game 6 face au Thunder, Obi Toppin vit un rêve éveillé cette saison, et le voilà à 48 minutes d’un premier titre en carrière. Élément précieux du banc des Pacers par ses courses et son agressivité au cercle, l’ancien ailier des Knicks aura l’occasion dimanche de jouer une « finale ». À quitte ou double, comme dans un tournoi NCAA.

Sauf qu’en 2020, ce même Obi Toppin n’avait pas eu cette chance de disputer des matches couperets. À l’époque, Dayton dominait la NCAA avec 29 victoires pour 2 défaites, mais le Covid avait stoppé net les rêves de « March Madness » de l’intérieur et de ses coéquipiers.

« Cette année 2020 à Dayton avait été vraiment dur à encaisser parce qu’on n’avait pas pu aller au tournoi » se souvient-il. « On ne saura jamais ce qu’il aurait pu se passer, mais je pense vraiment qu’on aurait pu le gagner. Aujourd’hui, jouer à ce niveau, en bouclant le Game 6 des Finales NBA pour aller jouer un Game 7… Il n’y en a pas beaucoup des Game 7. Avoir cette opportunité avec cette équipe, c’est un privilège. Je ne voudrais le vivre avec aucune autre équipe. »

Gagner le respect du monde entier

À l’exception évidemment de Dayton en 2020… La NCAA n’est pas la NBA, mais il règne une ambiance universitaire dans la salle des Pacers, et on retrouve sur le terrain et dans les tribunes cet esprit et cette communion qui peuvent exister entre une fac’ et ses fans.

« On est juste très résilients, et on a faim. On a goûté à la finale de conférence l’an dernier, mais on savait qu’on pouvait y retourner et aller plus loin » explique-t-il à propos de ses Pacers. « L’an passé, on est allés à New York pour le Game 7 l’an dernier, et on avait fait le boulot. Comme je l’ai dit, on est une équipe affamée. Tout le monde veut gagner, mais je pense qu’on le veut plus que les autres. On veut montrer au monde entier qu’on mérite autant de respect que les autres équipes NBA. On fait ça pour nous, pour notre groupe. C’est pour ça qu’on s’aime autant et qu’on a du succès. »

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 79 20 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 1.4 0.6 0.9 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.