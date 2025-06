Le coup de la panne pour l’attaque du Thunder

« Une piètre performance de notre part. » Mark Daigneault n’est certes pas le seul à l’avoir fait, mais le coach du Thunder a parfaitement résumé, en une phrase, la prestation de ses troupes dans le match le plus important de leur vie, ce Game 6 à Indiana, avec une balle de titre.

« Ce n’est pas dans nos habitudes. C’est décevant. Ce fut collectif, pas seulement un seul joueur », poursuit le coach d’Oklahoma City. « On a été nul », a carrément lancé Shai Gilgeous-Alexander. « On a eu ce qu’on mérite. »

Les chiffres de cette sixième manche illustrent de manière très claire ce qu’on a vu sur le parquet, c’est-à-dire les difficultés à trouver le chemin du panier. Le Thunder n’a inscrit que 91 points, perdu 21 ballons et shooté à 26% de réussite à 3-pts. On sait que l’attaque d’Oklahoma City peut parfois souffrir (dans la série contre Denver par exemple) voire dérayer un peu dans les moments chauds. Là, rien n’a fonctionné pendant 48 minutes.

« J’ai eu l’impression que notre attaque était lente pendant toute la soirée », analyse Mark Daigneault. « Le shoot à 3-pts est un problème depuis quelques matches. Notre petit volume et notre adresse s’expliquent par leur défense et notre incapacité à créer du rythme. »

Une soirée inhabituelle pour « SGA » et le Thunder

Ce qui frappe le plus, ce sont les 21 ballons perdus, dont 8 rien que pour Shai Gilgeous-Alexander. « Ce n’est pas dans nos habitudes de perdre des ballons comme on l’a fait en première période », constate le coach face aux 12 balles perdues avant la pause et face à l’attaque « statique » de ses joueurs.

Jamais le MVP 2025 n’avait perdu autant de ballons dans une rencontre de playoffs et il égale même son record en saison régulière. C’est dire s’il a vécu une sale soirée, avec ses 21 points.

« Il nous ont poussés à perdre beaucoup de ballons. Ils n’ont pas fait leur pression tout-terrain comme d’habitude et je ne m’y attendais pas », confesse le Canadien. « Ils sont venus me chercher plus bas. Certains de mes ballons perdus l’ont été par négligence, par manque de concentration. Ils ont joué plus dur que nous. »

« C’était difficile », insiste Jalen Williams face à l’attaque sans mouvements proposée par le Thunder. « Notre défense n’était pas très bonne et quand on affronte une défense en place, encore et encore, ça explique les difficultés. On n’a pas su également se faire confiance pour réussir l’action d’après comme on l’a fait dans le Game 5. »