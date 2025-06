Jalen Williams, comme un air de Scottie Pippen

Même si l’alchimie est excellente entre les deux joueurs, comme Shai Gilgeous-Alexander est le leader incontesté du Thunder, ses performances et son palmarès individuel faisant foi, Jalen Williams est relégué au rang de lieutenant. Ce qui n’est pas un souci visiblement, vu ses prestations, et qui est rassurant pour Oklahoma City. Car avoir une telle deuxième option, c’est un luxe.

Qu’en pense un des meilleurs lieutenants, si ce n’est la référence même dans ce domaine, de l’histoire de la NBA ?

« Il est assez unique », répond Scottie Pippen concernant Jalen Williams. « J’aime le regarder jouer. Je me reconnais beaucoup en lui. Je vois un jeune qui devient un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est clairement capable de porter, avec Shai, une franchise vers plusieurs titres NBA. »

Et le principal intéressé, en évoluant à côté d’un MVP et d’un meilleur marqueur de la saison régulière, se voit-il comme un Scottie Pippen à côté de Michael Jordan ?

« Peut-être que je me sens comme un Scottie d’une nouvelle génération », avance le joueur du Thunder, fier de cette filiation. « Et ça ne me blesse pas du tout. Shai a donc des comparaisons avec Jordan, c’est cool, très cool. Dès qu’on est comparé à des joueurs comme ça, ça veut dire qu’on fait les choses bien. »

« Avec cette capacité à shooter, les joueurs d’aujourd’hui peuvent devenir meilleurs que ceux du passé »

Car pour les plus jeunes, il ne faut pas oublier le joueur que fut Scottie Pippen, souvent négligé car dans l’ombre de l’icône et du mythe Jordan. L’ancien ailier des Bulls était un immense défenseur, un joueur très polyvalent, capable de mener le jeu et de shooter à 3-pts. Le parfait joueur pour épauler « Air Jordan », comme Jalen Williams avec « SGA » même si la route est encore longue.

« Je ne veux même pas dire qu’il sera comme moi. Je le vois faire mieux, je peux le dire », assure le sextuple champion NBA. « Tout simplement à cause du basket d’aujourd’hui. Ils ont une liberté en attaque qu’on n’avait pas. On répétait les mêmes systèmes. Eux peuvent shooter à 3-pts. Avec cette capacité à shooter, les joueurs d’aujourd’hui peuvent devenir meilleurs que ceux du passé. Si ce gamin continuer de shooter ainsi, je ne vais pas dire qu’il peut être comparé à nous. Parce que ce n’est pas le cas : il gagne. »

De plus, pour Scottie Pippen, évoluer dans l’ombre d’un Shai Gilgeous-Alexander n’est pas totalement une mauvaise chose pour le All-Star, qui a progressé de manière significative saison après saison, comme lui à la fin des années 1980, avant la domination des années 1990.

« Avec des joueurs qui ont des parcours comme ça, il faut faire attention : ils n’ont pas de limite. Il va devenir un grand joueur car il s’estime encore sous-estimé. Il a toujours cette motivation, cette envie de montrer ce dont il est capable. Ça, ça reste toujours, ça fait partie de vous, c’est ancré pour la vie. Il va continuer de s’améliorer. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.