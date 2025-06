Entre 1979 et 2025, la valeur des Los Angeles Lakers a été multipliée par 141 !

Après plus de 45 ans à la tête de l’équipe, la famille Buss a donc décidé de vendre les Los Angeles Lakers, évalués à 10 milliards de dollars. Ce n’est pas exactement ce que Jeanie Buss et ses cinq frères et sœurs vont toucher, puisqu’ils ne détenaient que 66% du club et qu’ils vont en garder une part encore quelques années.

Néanmoins, 66% de 10 milliards de dollars, ça reste une coquette somme, même à se partager…

Surtout, l’évolution de la valeur des « Purple & Gold » a de quoi faire fantasmer. Lorsque Ben Berger et Morris Chalfen rachètent les Detroit Gems en 1947 pour les faire déménager à Minneapolis et les renommer les Lakers, ils n’ont à débourser que 15 000 dollars de l’époque. Avec l’inflation, cela fait 215 000 dollars à l’heure actuelle.

En 1957, la franchise est mise en vente suite à la retraite de George Mikan et 117 entreprises et particuliers du Minnesota réunissent 200 000 dollars pour racheter la franchise. Toujours en tenant compte de l’inflation, on parle de 2.3 millions de dollars actuels, soit une multiplication par 10.6 de la valeur du club entre 1947 et 1957.

De 16 millions à 10 milliards

Emmené par Bob Short, le groupe d’investisseurs doit déménager le club à Los Angeles en 1960, face aux pertes financières qui s’accumulent. En 1965, c’est le propriétaire des Washington Redskins, Jack Kent Cooke, qui met la main sur l’équipe, moyennant 5.2 millions de dollars. Avec l’inflation ? Cela fait 52.8 millions de dollars actuels, soit une multiplication par 23.1 de la valeur de la franchise entre 1957 et 1965, suite à son déménagement.

Mais la bonne affaire sera donc pour Jerry Buss qui, en 1979, profite du coûteux divorce de Jack Kent Cooke pour racheter les Lakers, les Los Angeles Kings et le Forum d’Inglewood pour 67.5 millions de dollars. Sur cette somme, la franchise NBA ne représente que 16 millions, soit 70.8 millions de dollars actuels.

Entre 1965 et 1979, la valeur du club n’a donc été multipliée que par 1.3 ? Sans doute que Jack Kent Cooke, qui devait dégager des liquidités lors du procès avec sa première femme, a vendu trop vite… et surtout au pire moment, alors que la fin des années 1970 est une période compliquée pour la NBA, qui explosera dans la foulée.

Avec Magic Johnson et le « Showtime », Jerry Buss participera largement à cette explosion, tant médiatique qu’économique, et ses enfants peuvent donc désormais vendre le club pour une valeur totale de 10 milliards de dollars. C’est 141.2 fois plus que le prix d’achat, il y a 46 ans, toujours en tenant compte de l’inflation !