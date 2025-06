TJ McConnell se tient prêt

« On le soutient, quoi qu’il en soit. » TJ McConnell va peut-être être amené à faire davantage que de soutenir Tyrese Haliburton. Ce dernier ne veut pas laisser tomber son équipe, mais il reste plus qu’incertain pour le Game 6 des Finals à cause de sa blessure au mollet.

En cas de forfait, qui serait un énorme coup dur pour l’équipe d’Indiana, TJ McConnell serait logiquement appelé à récupérer la place de titulaire. Un scénario dont il n’a pas parlé avec son coach jusqu’à l’heure. « Honnêtement, en tant que joueur de banc, un ‘role player’, il faut juste être prêt à tout », rappelle l’intéressé.

Ce dernier avait encore fait le chaud lors du Game 5 en sortie de banc, avec 18 points. Jusqu’à une sortie prématurée en fin de rencontre qui a pu surprendre, expliquée par la fatigue du joueur constatée par Rick Carlisle.

« Honnêtement, je ne m’en souviens même plus. J’ai une confiance totale en Rick pour ses choix de remplacements. Il faut que ce soit bien clair : Rick est un coach digne du Hall of Fame. Il sait exactement ce qu’il fait. On a tous une confiance absolue dans ses rotations, dans ses systèmes, on l’adore tous. C’est ça l’essentiel », jure le remplaçant, pas froissé du tout.

De l’énergie, toujours de l’énergie

Depuis le début des playoffs, il n’a jamais joué plus de 23 minutes. Mais son énergie est essentielle à la bonne dynamique du groupe, avec ses 9 points (53%) et 4 passes de moyenne, avec un nombre de déchets limité.

« Il est super important. J’ai trouvé qu’il avait bien joué, en étant simplement TJ, en faisant ce qu’il sait faire. Offensivement, c’est un autre porteur du ballon, quelqu’un qui peut nous mettre en place, accélérer le rythme. Il a été super lors du dernier match. Il va être très important pour nous pour la suite », note Pascal Siakam.

« Tout le monde sait ce qu’il a à faire quand il est sur le terrain avec TJ. On s’attend à ce qu’il pénètre dans la raquette, à ce qu’il fasse circuler le ballon. On sait ce qu’il va faire quand on est avec lui sur le terrain, donc ça rend notre travail plus facile », complète Obi Toppin, également remplaçant qui bénéficie de ses ballons.

Devenu le premier joueur de banc de l’histoire des Finals à enregistrer cinq passes et cinq interceptions dans le même match, TJ McConnell connaît son job par cœur : « Je dois apporter de l’énergie, comme je le fais toujours. Nos titulaires nous ont portés jusqu’ici, et nous, on doit entrer en jeu apporter de l’énergie là où il en faut et faire notre boulot. »

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 2024-25 IND 79 18 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.0 1.1 1.4 0.3 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.