Steve Kerr intègre son fils, Nicholas, dans le staff des Warriors

En février 2024, Nicholas Kerr, fils de Steve Kerr, parlait de sa carrière d’entraîneur ainsi : « J’aime coacher, on verra où cela me mène. Je suis ambitieux, mais je ne sais pas… J’aime juste avoir des boulots sympas en NBA ou en G-League. J’ai l’impression qu’à ce stade, l’année prochaine, je serai plus à même de trouver l’équilibre entre le développement, le coaching et la stratégie. »

Jusqu’à maintenant, et depuis deux saisons, il était alors le coach des Santa Cruz Warriors en G-League, avec de bons résultats (20 victoires pour 14 défaites chaque année) et des participations en playoffs, après avoir été assistant sur ce même banc pendant deux ans.

Mais désormais, il change de monde et arrive sur le banc des Warriors en NBA, pour épauler son père.

Ancien modeste joueur en NCAA à San Diego puis à California, Nicholas Kerr (32 ans) a déjà travaillé avec son père, entre 2018 et 2021, en étant alors assistant vidéo et en travaillant sur la progression des joueurs de Golden State. Avant ça, il était passé par les Spurs, pour une saison aux côtés de Gregg Popovich.