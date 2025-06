Le Thunder garde la tête froide

Le Thunder a l’occasion d’écrire une page de son histoire dans l’Indiana la nuit prochaine. Une victoire supplémentaire serait synonyme de l’obtention d’un premier titre. « Cela signifierait beaucoup. Mais on doit d’abord passer ce prochain match. On ne veut pas se projeter trop loin pour l’instant. Il faut juste prendre les choses match après match », réagit Cason Wallace.

Une réaction qui résume parfaitement l’état d’esprit collectif. Ce Game 6 sur le parquet des Pacers, Shai Gilgeous-Alexander ne veut pas l’aborder différemment que les autres.

L’objectif étant de « rester dans l’instant présent, de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je pense que le plus important, c’est qu’on se concentre sur le fait de présenter le meilleur visage de nous-mêmes pour le Game 6. C’est vraiment la seule chose qui compte pour moi en ce moment », développe le leader local.

Ce dernier, interrogé sur l’influence de son expérience en équipe nationale sur ce genre de situation, ajoute : « Tu n’as qu’une seule chance avec les matchs couperets. Contre la France, juste pour citer un souvenir récent, ils ont commencé d’une certaine façon. Même si on a essayé de revenir, ils ont contrôlé le match du début à la fin à cause de ça. Ces expériences m’ont clairement aidé pour la suite de mon parcours. »

Faire retomber la pression

Une référence à son quart de finale perdu avec sa formation l’été dernier à Paris, lors des Jeux olympiques. Les Canadiens se présentaient pourtant en grands favoris de cette rencontre, remportée avec panache par les Bleus.

De son côté, Isaiah Hartenstein rappelle l’évidence que la première équipe à gagner quatre matchs l’emporte, « pas le premier à trois ». « De façon générale, on ne se concentre pas vraiment sur les ‘et si’ ou sur ce qui pourrait arriver. On est vraiment concentrés sur le moment présent, sur le fait qu’on doit encore aller gagner le Game 6. Il faut garder cette urgence, ne pas agir comme si on avait déjà gagné quelque chose », poursuit le pivot.

« On ne le voit pas comme ‘si on gagne, on est champions’. On est concentrés sur le Game 6. On veut entrer sur le terrain avec la même envie, la même urgence que celle avec laquelle les Pacers vont jouer. C’est ça le plus important. On ne change rien, on ne se projette pas trop loin. Il faut juste rester dans le moment présent. Je pense que ça aide aussi à faire retomber la pression », termine le pivot.