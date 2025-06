Les Spurs, la destination préférée de Kevin Durant ?

Miami, Houston et San Antonio. Selon Shams Charania, d’ESPN, il s’agit des trois destinations préférées de Kevin Durant, « l’insider » précisant que le vétéran a fait savoir aux Wolves qu’il ne souhaitait pas les rejoindre.

Mais selon The Athletic, à choisir entre le Heat, les Rockets et les Spurs, l’homme aux 30 571 points préférerait la dernière option, et il pourrait en effet y former un duo particulièrement intrigant avec Victor Wembanyama…

Le problème, c’est que Phoenix n’a pas à échanger Kevin Durant vers les franchises qui l’intéressent, les Suns devant simplement obtenir la meilleure contrepartie. Et d’après Kirk Goldsberry, les négociations avec les Spurs ne se passent pas forcément très bien. Du côté du Texas, on ne voudrait ainsi pas lâcher des membres de ce qu’on considère comme le noyau dur (Wemby, De’Aaron Fox, Stephon Castle) avec une offre autour de Devin Vassell, Keldon Johnson, Harrison Barnes et le 14e choix de Draft.

Évidemment, dans l’Arizona, on veut beaucoup plus, et on demanderait le 2e choix de la cuvée 2025 (et donc potentiellement Dylan Harper) et/ou Stephon Castle. Et pour le moment, ça bloque.

Tout va sans doute s’accélérer dans les prochains jours, à l’approche de la Draft, alors que les franchises intéressées par Kevin Durant ont besoin de savoir s’il est prêt à prolonger chez elles, que les Suns vont chercher à obtenir la meilleure contrepartie possible et que KD va peut-être devoir faire des concessions pour faire ses valises.

L’option Minnesota, qu’il rejette pour le moment, est ainsi celle qui a le plus de chances de satisfaire tout le monde.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.