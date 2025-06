L’audience TV des NBA Finals 2025 monte tout doucement. Néanmoins, pour la quatrième fois, elle n’a pas atteint les 10 millions de téléspectateurs en moyenne pour le Game 4 diffusé sur ABC.

Il n’y avait ainsi que 9,4 millions de curieux pour voir Shai Gilgeous-Alexander et sa bande égaliser à deux victoires partout face aux Pacers. Néanmoins, étant donné le scénario de la rencontre, la Grande Ligue peut se féliciter d’avoir enregistré un pic à 12 millions de téléspectateurs lors du « money-time ».

Du coup, la différence n’est pas énorme avec le Game 4 des Finals 2024, lorsque les Mavs avaient sauvé l’honneur en infligeant une fessée de 38 points aux Celtics. Une rouste qui n’avait été suivie que par 9.62 millions de téléspectateurs de moyenne, l’écart se creusant si vite que beaucoup avaient rapidement éteint leur télévision.

Moins de 5% de parts de marché

Hormis période du Covid, on reste toutefois sur les Finals les moins regardées depuis que Nielsen enregistre les audiences, soit 1988, avec des parts de marché inférieures à 5%.

Pour rappel, jusqu’en 2019, les matchs des Finals atteignaient globalement les 10% de parts de marché (soit le pourcentage de personnes regardant la télévision qui suivent le programme) alors que Michael Jordan et les Bulls attiraient jusqu’à 20% des téléspectateurs dans les années 1990, et même jusqu’à 35% voire 40% en fin de match…

Du côté de la NBA, on relativise en rappelant que les quatre premiers matchs des Finals 2025 restent le programme TV le plus regardé en mai/juin, et qu’ils ont généré plus de deux milliards de vues sur les réseaux sociaux.