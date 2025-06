Les Hawks vont-ils conserver Larry Nance Jr. et Caris LeVert ?

Depuis le départ de Landry Fields, c’est Onsi Saleh qui occupe le poste de GM à Atlanta et ce dernier va avoir des dossiers importants à gérer. Les Hawks ont en effet plusieurs joueurs libres cet été, notamment Caris LeVert, Larry Nance Jr. et Clint Capela.

Pour le premier, on sait depuis quelques jours que la franchise veut le conserver, ce que confirme HoopsHype. Pour rappel, les Hawks, en plus d’avoir de la marge sur le plan financier, possèdent aussi les « Bird Rights » de l’ancien de Brooklyn et Cleveland, ce qui est toujours pratique pour garder un joueur.

Quant au second, nos confrères de HoopsHype assurent également que les dirigeants d’Atlanta aimeraient continuer l’aventure avec lui. Même s’il sort d’une saison écourtée avec seulement 24 matches, la faute à plusieurs blessures, et 8.5 points de moyenne, l’ancien des Lakers pourrait intéresser plusieurs franchises. Il n’est pas impossible que les Hawks aient de la concurrence.

Enfin, le troisième cité, Clint Capela, pourrait enfin partir, car cela fait plusieurs années que les rumeurs évoquent un possible transfert du Suisse qui est, malgré tout, en Géorgie depuis 2020.

Mais alors qu’il est devenu remplaçant en deuxième partie de saison, en laissant sa place dans le cinq majeur à Onyeka Okongwu, l’ancien de Houston ne semble plus vraiment indispensable à Atlanta. Il a compilé 8.9 points et 8.5 rebonds de moyenne en 21 minutes en 2024/25, ses plus petits chiffres sous le maillot des Hawks.