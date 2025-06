La foudre est aussi venue d’Aaron Wiggins et de Cason Wallace

Le banc du Thunder est mené par le trio Cason Wallace – Aaron Wiggins – Alex Caruso et lors du premier quart-temps de ce Game 5 entre Indiana et OKC, ce sont les deux premiers qui ont brillé. Pour commencer, comme souvent, c’est en défense qu’ils ont apporté, à l’image de ce contre d’Aaron Wiggins sur T.J. McConnell et de cette interception de Cason Wallace sur Pascal Siakam.

Mais les deux remplaçants du Thunder ont également contribué en attaque. Alors qu’Oklahoma City avait passé plus de trois minutes sans inscrire le moindre point dans le jeu, Aaron Wiggins a ainsi réussi un tir à 3-points pour remettre l’attaque de son équipe en marche. Après lui, Cason Wallace inscrit deux tirs primés de suite alors qu’il n’en avait converti aucun depuis le début de la série (0/8 dans l’exercice jusque-là).

« Vous devez comprendre que ce sont des choses qui arrivent au basket. Personne ne peut réussir 100% de ses tirs », explique Cason Wallace sur ses difficultés au tir dans cette série. « Je suis resté confiant, je savais que mes tirs allaient bien rentrer à un moment ou à un autre. Convertir mes trois premières tentatives a été quelque chose d’important pour moi. Je travaille tous les jours donc ce n’était qu’une question de temps avant que ça ne rentre. »

Cason Wallace et Aaron Wiggins ont ainsi cumulé un 3/4 à 3-points sur ce premier quart-temps et leur entrée a permis au Thunder de prendre 10 points d’avance après 12 minutes de jeu.

De l’énergie au meilleur moment

Si Alex Caruso est passé à côté de son match offensivement avec son 1/8 au tir, ses deux compères du banc avaient donc la main chaude puisqu’Aaron Wiggins finit la partie avec 14 points à 4/7 de loin tandis que Cason Wallace apporte 11 unités avec trois tirs primés en quatre tentatives.

« Les gars arrivent à faire en sorte que tout le monde soit impliqué », souligne Aaron Wiggins. « J’ai eu quelques tirs qui sont rentrés et j’ai voulu continuer à être agressif. C’était la même chose pour Cason. »

Pourtant, malgré la très belle entame du Thunder, les Pacers n’ont pas cédé et ont tenté un « comeback » dans le dernier acte. Alors qu’Indiana était revenu à deux points, Isaiah Hartenstein manque alors un tir et Cason Wallace prend le rebond offensif qui donne lieu à un tir à 3-points de Jalen Williams. Dans la foulée, l’ancien de Kentucky intercepte un ballon et part dunker en contre-attaque pour redonner sept points d’avance à son équipe.

« Nous avions besoin d’une grosse action et quelqu’un devait la faire », développe Cason Wallace. « J’ai pu prendre un rebond offensif et réaliser une interception importante. Peu importe l’issue du match, on doit être agressif. »

Alors qu’il était avant tout un scoreur au lycée, Cason Wallace a parfaitement su s’intégrer dans le collectif d’OKC comme le salue Jalen Williams après la rencontre : « Ce n’est que la deuxième année de Cason Wallace et changer son jeu comme ça, cela demande un sacré niveau de maturité. C’est la même chose pour Aaron Wiggins. Ne pas beaucoup jouer, rentrer et devoir immédiatement mettre des tirs, ce n’est pas une tâche facile. »