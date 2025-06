Las Vegas traverse une période difficile depuis sa lourde défaite concédée sur le parquet de Golden State il y a dix jours (95-68). Battues à domicile par les Sparks ensuite, les Aces ont cette fois chuté face au Phoenix Mercury, toujours à la maison.

La rencontre a été serrée du début à la fin, même si Phoenix a fait la course en tête, avec d’un côté le trio Young-Loyd-Gray (15, 17 et 20 points) et de l’autre Alyssa Thomas, Satou Sabally et Sami Whitcomb. Satou Sabally a lancé la première salve dans le deuxième quart-temps avec trois paniers à 3-points dont un 3+1 pour permettre à Phoenix de mener les débats à la pause (39-43) après un premier acte équilibré.

Le Mercury à bonne température jusqu’au bout

L’écart a grimpé jusqu’à +11 pour le Mercury après le repos suite aux 3-points coup sur coup de Sami Whitcomb et Lexi Held (49-60). Mais Las Vegas s’est accroché jusqu’au bout pour revenir à plusieurs reprises à une possession d’écart, comme sur dernier 3-points de Jewell Loyd (70-73).

Mais dans le final, c’est bien Sami Whitcomb qui a eu le dernier mot, avec un tir à mi-distance en sortie d’écran, un step-back dans la raquette et surtout un 3-points face au cercle qui a scellé la victoire en plus de climatiser la Michelob Ultra Arena, sur un parfait service d’Alyssa Thomas.

Las Vegas n’a cette fois pas réussi à répondre et s’incline donc 76-70 sur son terrain. Autant dire que le retour d’A’ja Wilson, touchée à la tête et absente depuis deux matchs, va être attendu, alors que Las Vegas va devoir enchaîner trois matchs délicats, à Minnesota demain, puis à domicile face à Seattle et Indiana.

De son côté, Phoenix va poursuivre son « road trip » à Connecticut mercredi avant de se rendre à New York puis Chicago.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.