Le Lynx ne fait qu’une bouchée des Sparks

Comme on pouvait s’y attendre, Minnesota a passé l’obstacle des Sparks sans encombre samedi soir. Après avoir déjà gagné de 14 points il y a près d’un mois à Los Angeles (75-89), le Lynx a cette fois fait le boulot à domicile en signant un succès de 23 points (101-78). Et comme lors de l’opposition précédente, c’est la meilleure marqueuse de la WNBA, Napheesa Collier, qui a dominé les débats, avec cette fois 32 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour conforter son équipe en tête du classement suite à la défaite du New York Liberty à Indiana (102-88).

Les Sparks ont particulièrement dégusté dans le premier quart-temps, remporté 34-15 par les joueuses de Minneapolis, qui ont passé un 18-2 alimenté par l’inévitable Napheesa Collier pour porter la marque à 27-10.

Los Angeles a plongé pour de bon dès le deuxième quart-temps en encaissant un 15-3. Encore une fois, Napheesa Collier en a fait voir de toutes les couleurs aux Californiennes, entre son 2+1, un panier à mi-distance, un 3-points avant de conclure la première mi-temps par deux passes décisives pour Maria Kliundikova et Natisha Hiedeman afin d’offrir 22 longueurs d’avance au Lynx à la pause (56-24).

Calendrier compliqué pour les Sparks

Autant dire que la deuxième mi-temps a été plutôt tranquille pour Minnesota qui a compté jusqu’à 35 points d’avance suite à deux lay-ups de son intérieure fétiche (68-33) avant de relâcher un peu la pression.

Le trio Plum-Cannon-Hamby a à peine eu le temps de sauver les meubles pour l’honneur mais n’a pu éviter une nouvelle défaite, déjà la huitième en douze matchs.

La suite s’annonce tout aussi délicate pour les Sparks, qui vont recevoir Seattle mardi avant un « road trip » de trois matchs avec un nouveau passage par Minneapolis avant d’enchaîner à Chicago et Indiana. Avant d’accueillir à nouveau Los Angeles, le Lynx va pour sa part se mesurer aux Las Vegas Aces ce mardi, toujours à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.