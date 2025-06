À quelques jours du premier match de l’Euro 2025, qui se tiendra du 18 au 29 juin, Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (General Manager de l’Équipe de France féminine) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur) ont annoncé la liste des 12 joueuses retenues pour participer à la compétition européenne. Et ce sont Aminata Gueye et Garance Rabot qui sont les dernières joueuses coupées.

Après ses très bons débuts en WNBA, Janelle Salaün intègre, comme prévu, la liste des 12 à la dernière minute.

La Grande Ligue féminine aura en tout cas bien perturbé la préparation des Bleues, forçant plusieurs cadres (Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga et Carla Leite) a déclarer forfait, alors que Marine Fauthoux, gravement blessée au genou en préparation, ne pourra pas non plus tenir sa place.

Des matchs diffusés sur TMC et/ou TF1+

Il reste toutefois quelques cadres (Valériane Ayayi, Marième Badiane, Iliana Rupert, Romane Berniès) dans ce groupe remanié, qui pourra également compter sur Leïla Lacan pour tenter de décrocher une nouvelle médaille.

Depuis 2009, l’Equipe de France est ainsi toujours montée sur le podium de l’EuroBasket, avec une médaille d’or, cinq médailles d’argent et deux médailles de bronze.

L’Équipe de France féminine décollera ce dimanche 15 juin pour Athènes (Grèce). Les vice-championnes olympiques disputeront leur premier match ce mercredi face à la Turquie à 16h30 (heure française), une rencontre qui sera diffusée en direct et en clair sur TMC et TF1+ avec David Cozette et Sarah Michel Boury aux commentaires.

