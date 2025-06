Alex Caruso, le bouche-trou ultime pour Oklahoma City

Si Shai Gilgeous-Alexander a été le grand bonhomme de la victoire du Thunder à Indiana, avec ses points très, très importants dans la fin du Game 4, l’autre joueur décisif, ce fut Alex Caruso. L’arrière a fait un excellent match, avec des statistiques solides : 20 points à 7/9 au shoot, 5 interceptions et 3 rebonds en 30 minutes.

Mais plus que les simples chiffres, il a pesé sur la rencontre (+/- de +14), avec des actions précieuses. Une manière de rebondir après sa troisième manche discrète, terminée avec seulement 8 unités.

« Depuis le début de ma carrière, j’ai amélioré mes qualités avec du travail et un peu de confiance, et en me battant contre les échecs. Je n’avais pas joué à mon meilleur niveau dans le Game 3 », assume-t-il. « Ma mentalité et ma concentration n’étaient pas assez fortes pour des Finals, selon moi. Je voulais m’assurer de faire un vrai effort, de faire le plus d’actions pour l’équipe. C’est pour ça que je suis encore en NBA. »

C’est déjà le deuxième match, après le Game 2, à 20 points pour Alex Caruso. Lui qui n’est pas habitué à autant noircir la feuille de statistiques compile 14.8 points de moyenne dans ces Finals. Il est ainsi le troisième scoreur de son équipe dans cette série ! Comment l’explique-t-il ?

« Chaque série a ses défis, chaque série est un puzzle à résoudre. Vu la défense d’Indiana, des opportunités offensives existent pour d’autres joueurs. Dans le Game 3, j’ai mal lu certaines situations, je n’ai pas été assez dans la raquette », analyse-t-il. « Souvent, dans ma carrière, je défends sur le meilleur attaquant adversaire et je reste dans l’aile, ou à poser des écrans. Dans cette série, dans ces playoffs, les adversaires me poussent à shooter davantage. »

Un trou, un manque ? Il a la solution

L’ancien des Lakers, champion NBA en 2020, fait donc plus que répondre présent : il a élevé son niveau de jeu au meilleur des moments. C’est la clé chez lui, d’après Jalen Williams. « Ce qui le rend si bon, c’est qu’il trouve ce dont l’équipe a besoin et il le devient », admire ce dernier. « Il est celui qui comble les trous. Il est très bon pour voir le jeu et faire à 100% ce qui est nécessaire. Il est notre liant sur le terrain. »

« S’il faut le dire en un mot : c’est un gagnant », résume Shai Gilgeous-Alexander. « Il fait ce qui est nécessaire, tous les soirs. Que ce soit mettre des shoots, dévier des ballons, intercepter ou contrer, prendre des rebonds. Il n’a pas gagné une bague par hasard. Si on veut gagner des matches, il faut des gars comme ça et on a de la chance d’en avoir un. »

Toujours précieux avec son activité, ses choix et son expérience, Alex Caruso est « un monstre de compétition », décrit son coach Mark Daigneault. « Il l’a prouvé tant de fois et notamment dans ces playoffs. Il a été énorme, en attaque dès le début mais aussi en défense. Je n’ai plus de mots pour parler du compétiteur qu’il est. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.