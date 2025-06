Magic Johnson met en garde Luka Doncic sur sa condition physique

La saison rocambolesque de Luka Doncic a touché à sa fin le mois dernier, sur une élimination dès le premier tour des playoffs, et il se prépare depuis pour sa première année complète chez les Lakers.

En marge du prochain exercice, le Slovène sera notamment surveillé sur le plan physique, à cause de ses problèmes de poids qui ont beaucoup fait parler. Ce n’est pas la première fois que cet aspect est discuté et c’est justement ce qui a fait réagir Magic Johnson, dans l’émission First Take (ESPN).

« Luka doit comprendre que ce n’est pas Dallas » a d’abord lancé le meneur Hall of Famer aux cinq titres NBA. « Kobe est une superstar qui nous a guidés. Shaq nous a menés jusqu’au titre. Pareil pour LeBron. Et c’est ce qui nous manque en l’occurrence : du leadership. On ne devrait pas avoir à te dire d’être en forme, car tu devrais être capable de l’être par toi-même, n’est-ce pas ? Surtout quand tu es une superstar. »

Imiter les plus grands

Magic Johnson s’attend donc à ce que Luka Doncic montre l’exemple à Los Angeles pour mener l’équipe au titre, comme l’ont fait plus ou moins rapidement Kobe Bryant, Shaquille O’Neal et LeBron James avant lui.

Pour ce faire, « l’intersaison sera importante » côté Lakers et leurs dirigeants auront également leur part de travail, alors que le recrutement d’un intérieur sera la priorité.

« On doit s’améliorer et viser le titre. Il faut aussi toujours regarder les Finals, puisqu’elles vont vous dire quoi faire pendant l’intersaison » a ensuite indiqué Magic Johnson. « À l’Ouest, tout le monde doit regarder le Thunder et se dire qu’il va falloir construire une équipe pour le battre. À l’Est, tout le monde doit regarder les Pacers et se dire qu’ils seront encore là, qu’il faudra une équipe pour les battre. Les décisions que prendront Rob [Pelinka] et JJ [Redick] pour améliorer l’effectif seront importantes si on veut rivaliser avec tout le monde. »

La première bonne nouvelle pour les « Purple & Gold », c’est que Luka Doncic a récemment été aperçu aminci sur des images et vidéos de ses « workouts » estivaux, qui le conduiront d’abord à l’EuroBasket 2025 avec la Slovénie.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.