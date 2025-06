Avec ses nouveaux maillots, le Magic a voulu faire plaisir à ses fans

Récemment, le Magic a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, avec un logo et des maillots bien plus proches des origines de la franchise dans les années 1990. Les dirigeants avaient soumis leur idée à la NBA en septembre 2023, fruit d’une longue réflexion sur l’amour des fans pour cette première décennie en NBA.

C’est ainsi que s’explique le retour des maillots à rayures, qui rappellent évidemment les Finals 1995 et le duo Shaquille O’Neal et Penny Hardaway.

« On sait que les fans adorent les rayures », insiste Shelly Wilkes, le vice-président du marketing au Magic, qui remarquait que les uniformes sans un maillot à rayures étaient « un peu ternes ». « On s’est appuyé sur nos fans, sur l’écoute des réseaux sociaux et, franchement, sur les chiffres de ventes. C’est ce qui faisait sens pour les fans. »

Le constat était assez simple : les maillots de Shaquille O’Neal et Penny Hardaway se vendaient toujours aussi bien, donc jouer sur cette vague rétro ne pouvait pas être une mauvaise idée.

« On se rend compte de la passion qui entoure ces maillots-là en particulier. On est une des seules équipes à avoir des rayures aussi. Il fallait se l’approprier et construire notre identité d’aujourd’hui avec », poursuit le dirigeant du Magic. « On a eu des succès à la fin des années 2000 avec Dwight Howard et Jameer Nelson mais les gens sont encore attachés à Shaq et Penny. Quand on parle des belles saisons du Magic, ce sont ces années qui reviennent. »

« Si les nouveaux maillots suscitent un tel enthousiasme, c’est parce qu’on a Paolo Banchero, Franz Wagner et les autres »

Dès lors, pourquoi pas ne pas avoir été jusqu’au bout de la démarche et carrément refaire les mêmes maillots ? Pour deux raisons, dont la première est simple : ce n’est pas possible. Une fois un maillot mis de côté, sa licence passe dans les mains de la marque Mitchell & Ness, qui en fait des maillots rétro. Et la seconde raison ?

« On ne peut pas refaire pareil et, en plus, on ne le voulait pas. On sait que c’est une nouvelle équipe, une nouvelle ère. C’est plus moderne, plus clair et simple comme design », décrit Shelly Wilkes. « De plus, l’ancien design peut être considéré comme ludique, il est vu comme ça et je ne sais pas si c’est notre identité d’aujourd’hui. On est plus dur, plus défensif. »

Il s’agit donc de jouer sur la nostalgie, sur la filiation mais sans négliger l’époque actuelle.

« Les gens vont forcément penser à Shaq et Penny mais je veux aussi qu’ils pensent à la réussite du Magic. On est dans une nouvelle phase, avec une nouvelle équipe qui a besoin d’une nouvelle identité. C’est le bon moment. Si les nouveaux maillots suscitent un tel enthousiasme, c’est parce qu’on a Paolo Banchero, Franz Wagner et les autres. On voit le futur, la construction d’une équipe qui va gagner », conclut Shelly Wilkes.