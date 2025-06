Le Magic adopte à son tour le logo rond

Un ballon bleu et des étoiles grises. Cette simple association fut à la base du premier logo du Magic, quand la franchise est née en 1989, et fut le symbole des années avec Shaquille O’Neal et Penny Hardaway. Puis, en 2000, le ballon et les étoiles ont connu un coup de pinceau, pour être plus modernes.

Depuis 25 ans, cela n’avait pas bougé. Jusqu’à aujourd’hui puisque la franchise a dévoilé une nouvelle identité visuelle, avec un logo qui se rapproche du premier, avec un ballon bleu et blanc suivi de plusieurs petites étoiles.

Pour appuyer encore davantage sur cette nostalgie, de nouveaux maillots sont aussi annoncés et on retrouve un maillot à rayures (où une étoile qui remplace le « A » d’Orlando et de Magic) qui ressemble énormément à celui du Magic des années 1990, qui a disputé les Finals en 1995.

« Ce logo et ces nouveaux maillots signifient le début d’une nouvelle ère d’excellence pour le Magic tout en rendant hommage à son passé », explique Shelly Wilkes, le vice-président du marketing de la franchise d’Orlando.

Comme pour beaucoup d’autres franchises ces dernières années qui ont revu leur identité visuelle, ce logo est aussi (globalement) rond. Une tendance générale dans la Grande Ligue.