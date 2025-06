Les Kings en quête d’un meneur de jeu

« Je les ai observés de loin. Il y a beaucoup de talent mais, évidemment, il n’y a pas de pur meneur dans l’effectif. »

C’est ainsi que Scott Perry, le nouveau GM des Kings, a quasiment débuté sa conférence de presse de présentation, et il n’est donc pas étonnant d’entendre que le dirigeant de Sacramento cherche un chef d’orchestre.

Cette semaine, des rumeurs ont ainsi fait état de l’intérêt du club pour Trae Young et Darius Garland, afin de prendre le relais de De’Aaron Fox, parti de son côté à San Antonio lors de la « trade deadline ». Des pistes sans doute toutefois compliquées à concrétiser, car les Kings ont peu d’éléments intéressants à offrir en contrepartie.

Selon Jake Fischer, Sacramento étudie donc d’autres pistes : Jrue Holiday, Marcus Smart et Malcolm Brogdon.

Le premier est sur la sellette à Boston, qui va devoir faire des économies après la blessure de Jayson Tatum et pourrait donc se séparer de son contrat (104.4 millions de dollars sur les trois prochaines saisons). Le deuxième n’a plus qu’un an de contrat (21.6 millions de dollars) et les Wizards l’échangeront sans sourciller s’ils obtiennent une contrepartie intéressante. Quant au troisième, il est carrément « free agent » et peut donc signer où il le souhaite.

Mais est-ce que ce sera le seul changement à Sacramento, alors que Domantas Sabonis a clairement expliqué qu’il avait besoin d’éclaircissements sur la direction de la franchise après le transfert de De’Aaron Fox…