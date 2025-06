Alors que la Draft 2025 approche, les rumeurs vont se multiplier. À cette période de l’année, il faut toujours prendre des pincettes, les franchises laissant filtrer les infos qui les arrangent…

Du côté de Philadelphie, Michael Scotto (Hoopshype) et Kyle Neubeck (PHLY Sports) annoncent toutefois conjointement que les Sixers, qui ont le 3e choix de la cuvée, ont approché les Spurs, qui possèdent le 2e choix. Et qui auront donc la possibilité de choisir Dylan Harper, globalement considéré comme le deuxième meilleur joueur de la promotion, derrière Cooper Flagg, qui devrait lui partir en premier, et ainsi rejoindre les Mavs…

Pour San Antonio, il est logique d’étudier les options car Dylan Harper, avec son profil d’arrière qui attaque le cercle, ressemble peut-être un peu trop à De’Aaron Fox et Stephon Castle.

À défaut d’utiliser le 2e choix pour mettre la main sur un All-Star référencé (Kevin Durant ? Giannis Antetokounmpo ?), s’en servir pour descendre un peu et mettre la main sur Ace Bailey ou V.J. Edgecombe, tout en obtenant d’autres joueurs ou choix de Draft, est envisageable.

Toujours selon Hoopshype et PHLY Sports, les Sixers ont en tout cas quatre « prospects » en vue pour la Draft, alors que VJ Edgecombe va y participer à un « workout » privé dans la semaine.

La semaine prochaine, c’est d’ailleurs Ace Bailey qui sera de passage dans la « Cité de l’Amour Fraternel ».