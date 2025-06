Ne parlez pas de retraite à PJ Tucker !

Ricky Rubio, PJ Tucker, même combat. À l’instar de l’Espagnol quelques jours plus tôt, le vétéran des Knicks a voulu faire taire les rumeurs selon lesquelles il s’apprêtait à prendre sa retraite. Avec un message posté sur Instagram pour le moins musclé.

« Puisqu’on est apparemment dans une époque où plus personne ne vérifie les faits et où tout le monde repartage ce qu’il entend de sources non crédibles – non mais sérieux – je suis obligé de prendre du temps sur mes vacances pour remettre les choses au clair alors arrêtez de m’envoyer ces conneries ! », s’emporte le joueur de 40 ans.

Celui-ci avait été signé par les Knicks à la toute fin de la saison régulière, dans un rôle de mentor. Après trois apparitions en saison, il n’est rentré en jeu qu’à une seule reprise en playoffs.

« Je n’ai jamais mentionné la retraite, ni même laissé entendre que ça pouvait être une possibilité. J’ai 40 ans, je suis en pleine forme, à 100%, en pleine possession de mes moyens, et je vais continuer à jouer au jeu auquel j’ai dédié ma vie », assure, sans équivoque, le champion 2021 avec les Bucks.

Cette saison, il était payé à hauteur de 250 000 dollars. Pour l’an prochain, les Knicks disposent d’une option d’un montant de 3.5 millions de dollars afin de le conserver. Ce qui ferait de lui le 8e plus gros salaire de l’équipe, alors que PJ Tucker ne devrait pas être amené à fouler régulièrement les parquets à nouveau.

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.6 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.8 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.6 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.2 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.3 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.5 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 2024-25 NYK 3 19 42.9 50.0 0.0 1.3 1.3 2.7 0.0 2.7 0.3 0.3 0.3 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.