Ricky Rubio pas (encore) à la retraite

Après sa retraite des parquets NBA, suite à ses problèmes de santé mentale, Ricky Rubio était rentré en Espagne pour finir la saison 2023/24 avec le FC Barcelone. Cette année, il n’a par contre pas joué du tout. Alors, lorsqu’il a posté un message énigmatique sur X/Twitter en expliquant que « ce n’était pas un au revoir mais un merci », beaucoup ont cru qu’il annonçait sa retraite définitive des terrains de basket. À 34 ans…

Sauf que l’intéressé a précisé que ce n’était pas le cas. Il voulait simplement remercier ceux qui l’avaient aidé.

« Ce n’est pas un adieu. C’est simplement un merci » explique-t-il dans les colonnes du journal sportif espagnol, As. « Il est le fruit de mon année de réflexion, et je voulais faire quelque chose qui est rarement fait : remercier ceux qui ont été ou sont importants pour moi. Mais il n’y a pas d’autre message ».

Ce ne sont donc pas des adieux… même si ça ne veut pas dire non plus que Ricky Rubio va relancer sa carrière.

« Tout est ouvert. Je pourrais rejouer – pourquoi pas ? – ou non, et ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Pour l’instant, je voulais simplement faire des remerciements et voir comment cela m’affecte également en tant que personne, et si cela me donne de l’énergie pour aller dans une direction ou une autre » conclut-il.

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 Total 665 30 38.9 32.6 84.3 0.6 3.5 4.2 7.6 2.5 1.8 2.6 0.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.