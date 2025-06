Et Obi Toppin a fait exploser la Gainbridge Fieldhouse

Déjà très bon, malgré un démarrage compliqué, dans le Game 1, Obi Toppin a récidivé dans la troisième manche. Comme TJ McConnell et Bennedict Mathurin, il a apporté sa pierre et ainsi, le banc des Pacers a fait la différence. Il termine avec 8 points, 6 rebonds et 2 contres en 28 minutes dans cette victoire des Pacers.

Surtout, deux éléments de sa prestation sont à souligner. Son +/- déjà, le meilleur du match, avec un +18. Sa claquette dunk dans le « money time » ensuite, qui a fait exploser le public de la Gainbridge Fieldhouse.

« Il est doué. On sait de quoi il est capable et c’est un des intérieurs les plus rapides de la ligue. Il est parfait pour notre style et, oui, à l’évidence, c’était dingue », commente Pascal Siakam en référence à cette action de la fin de rencontre. « J’adore quand il est agressif. Il défend, court, utilise ses qualités athlétiques pour aller dans la raquette, prendre des rebonds. Il a été excellent pour nous. »

En 24 minutes depuis le début des Finals, Obi Toppin apporte 9.3 points et 5.3 rebonds de moyenne. Ce sont globalement les statistiques de ses saisons à Indiana. L’ancien des Knicks est donc au rendez-vous.

« Il est énorme pour nous depuis deux ans, avec son énergie. Il apporte constamment du rythme dans les rencontres. C’est ce qu’il fait. Que ça aille bien ou non, il continue de produire du rythme, de courir », analyse Tyrese Haliburton. « Il a été très bon dans ce Game 3 en faisant les bons choix. Sa claquette fut énorme et ce sont des actions importantes pour l’énergie de la salle. Il colle parfaitement avec ce qu’on veut faire. Il est vraiment important. »

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 79 20 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 1.4 0.6 0.9 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.