Maladresses pardonnées pour Obi Toppin

On a connu entrée en jeu plus inspirée. Quelques secondes après son arrivée sur le parquet du Thunder, lors du Game 1, Obi Toppin a commencé par envoyer un ballon en tribune, après avoir manqué sa cible, Tyrese Haliburton. Ballon perdu similaire trois minutes plus tard, quand l’intérieur des Pacers s’est à nouveau retrouvé piégé par la défense adverse, ligne de fond.

Le premier quart-temps n’était pas terminé qu’il perdait à nouveau le cuir, qui lui a glissé des mains après une transmission de Tyrese ‘Haliburton sur le « pick-and-roll ». Une entame catastrophique qu’il a commencé à effacer avec un panier à 3-points en tête de raquette à quelques secondes de la fin des 12 premières minutes.

« Sa confiance n’a jamais vacillé. Il a commencé le match avec deux ou trois pertes de balle, mais il a su avoir un impact, mettre deux-trois tirs à 3-points juste après. Défensivement, il a su bouger ses appuis, courir. C’est quelqu’un de très important dans notre système », rappelle Myles Turner.

Un boost de confiance pour la suite

Son coéquipier a parfaitement réagi par la suite en apportant 17 points (6/9 aux tirs dont 5/8 de loin), 5 rebonds et 2 passes en 25 minutes en sortant du banc.

Avec deux paniers à 3-points importants dans un dernier quart-temps remporté par les visiteurs. « Je pense que ça lui a donné un énorme boost de confiance, surtout pour un Game 1 », juge Myles Turner.

Irrégulier depuis le début de cette campagne de playoffs, l’intérieur confirmait ainsi sa bonne forme du moment, après ses 18 points décisifs dans le Game 6 lors de la série précédente face aux Knicks.

« J’ai bossé toute ma vie pour être dans la position où je suis aujourd’hui. J’ai des gens formidables autour de moi qui me font confiance, tout comme je leur fais confiance, donc il suffit juste d’aller sur le terrain et jouer au basket », résume le joueur de 27 ans, force tranquille.

Avec l’envie de revenir plus fort pour le Game 2, Obi Toppin conclut : « On a gagné un match en finale, il en reste trois à aller chercher. »

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 79 20 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 1.4 0.6 0.9 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.