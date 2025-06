Lauri Markkanen confirme sa présence à l’Euro 2025

Il n’y a pas que la Draft ou la « free agency » qui approche, puisque l’Eurobasket 2025 aura lieu dans moins de deux mois (27 août – 14 septembre). En plus de Chypre, de la Lettonie et de la Pologne, il se déroulera aussi en Finlande et, sans surprise, les Susijengi pourront compter dans leurs rangs Lauri Markkanen.

« C’est toujours un honneur de porter le maillot de la Finlande » a déclaré l’ailier-fort du Jazz, dans un média local. « Bien sûr, j’ai vraiment hâte du tournoi mais aussi de chaque occasion où je peux le porter, y compris en préparation. »

Présent à l’Euro 2017 (11e place) et à la Coupe du monde 2023 (21e place), Lauri Markkanen était également de la partie en 2022 (27.9 points et 8.1 rebonds !), quand la Finlande atteignait la 7e place de l’Eurobasket. Son meilleur résultat depuis… 1967, quand elle jouait déjà le tournoi à domicile.

Objectif… podium !

En 2017, la capitale Helsinki avait aussi accueilli des matchs en phase de poules et la star finlandaise s’en rappelle bien. « L’ambiance était assez folle en 2017, donc on s’attend à la même chose cette fois-ci, en espérant pouvoir améliorer nos performances » a ainsi indiqué Lauri Markkanen.

Cette année, la Finlande se trouvera dans le groupe B, en compagnie de l’Allemagne, de la Lituanie, du Monténégro, de la Grande-Bretagne et de la Suède. Les quatre meilleures équipes avanceront de la phase de poules à la phase à élimination directe, prévue en Lettonie.

Et l’objectif de Lauri Markkanen est déjà tout assumé : le podium, inédit dans l’histoire de son pays !

« Ça demandera beaucoup de travail et nous ferons sûrement face à des obstacles, mais nous visons évidemment les matchs pour les médailles » a-t-il prévenu. « Jouer à domicile ne nous suffit pas : nous voulons continuer l’aventure jusqu’à Riga ! »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.