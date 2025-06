Jalen Williams évite les comparaisons avec le Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook

Depuis le début de ces Finals, voire même de ces playoffs, les comparaisons entre le Thunder 2012 et sa version 2025 pullulent, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ces deux équipes sont portées par un jeune trio prometteur (Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Chet Holmgren contre Kevin Durant – Russell Westbrook – James Harden). Sauf que l’équipe de cette saison semble bien plus complète que celle de 2012 notamment grâce à sa défense, la meilleure de NBA durant cette saison régulière et ces playoffs.

Toutefois, au sein du vestiaire de ce Thunder, on ne se compare pas à ses aînés, comme l’explique Jalen Williams.

« Je trouve que la comparaison est cool, mais elle ne me touche pas plus que ça », commente l’ailier d’OKC. « J’avais 12 ans quand ils ont joué les Finals. De les voir jouer à ce niveau pour finir par être dans une équipe qui peut, elle aussi, remporter le titre, cela ressemble davantage à un rêve qui devient réalité. Ces comparaisons ne me rajoutent aucune pression et ne me motivent pas davantage. Je suis juste content d’avoir cette opportunité. »

Durant leur parcours de playoffs, le Thunder a croisé les Nuggets d’un certain Russell Westbrook, membre de la génération 2012. Le meneur de Denver s’est donc laissé aller au jeu de la comparaison lors de cette série.

Les aînés réagissent

« Je pense que nous aurions gagné », assurait Russell Westbrook après le Game 1 du deuxième tour. « Je ne sais pas en combien de matchs, mais nous aurions gagné. De toute façon, je ne vais jamais dire qu’une équipe dans laquelle j’ai joué aurait perdu contre qui que ce soit… »

De son côté, Kevin Durant a apporté une réponse plus complète que son coéquipier de l’épopée 2012 : « Je n’aime pas émettre des hypothèses, mais cette équipe (de 2025) est historiquement excellente. Ils ont des shooteurs partout, un excellent gars à mi-distance, ils ont de la taille, des qualités athlétiques importantes, un grand qui peut tirer, un autre costaud et ils sont très bien entraînés. Tout semble s’emboîter parfaitement. J’adore leur manière d’aborder le basket. »

Il est vrai que cette équipe de 2025 semble plus complète que la version 2012, notamment en défense où les hommes de Mark Daigneault disposent d’un solide trio sur les lignes extérieures avec Cason Wallace, Luguentz Dort et Alex Caruso complété par le duo d’intérieurs Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein.

Une profondeur défensive que ne possédait pas l’équipe entraînée à l’époque par Scott Brooks, même si elle se plaçait parmi les dix meilleures défenses de NBA à l’époque.

Reste à savoir si l’équipe de Shai Gilgeous-Alexander pourra réussir là où celle de Kevin Durant avait échoué, en ramenant le trophée Larry O’Brien dans l’Oklahoma. Pour cela, le Thunder aura l’occasion de prendre un premier avantage lors du Game 3 de ces NBA Finals, en cas de succès face aux Pacers.