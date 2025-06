On en sait pas encore si Nicolas Batum va rempiler aux Clippers cet été, afin de jouer une probable dernière saison en NBA, mais une chose est sûre : le Français vit une histoire d’amour avec la franchise de Los Angeles et avec Tyronn Lue.

Car avant son arrivée en Californie, en 2020, il avait touché le fond. Il était alors à Charlotte, bloqué par une situation simple : ça ne fonctionne pas avec le coach des Hornets, James Borrego, et comme il possède un énorme contrat mais compile des chiffres faméliques, il est au centre des critiques, voire des moqueries.

« Je pense que je suis un des seuls à avoir été contents du Covid car ma saison a été raccourcie. J’en avais besoin », raconte Nicolas Batum au podcast « The Young Man and The Three ». « J’avais besoin de rentrer chez moi, de ne rien faire. J’ai fait une grosse dépression. J’ai pris énormément de poids, j’étais totalement en surpoids. Mon agent m’a dit de ne pas sortir, de ne pas me montrer ainsi pendant deux mois avant d’avoir perdu une quinzaine de kilos. »

L’ailier apprend ensuite, en France et via un tweet d’Adrian Wojnarowski, qu’il est coupé par les Hornets. Dès lors, il pense à la retraite. « Je pensais que j’étais fini. Qui voudrait de moi à ce moment-là ? », se souvient-il.

Les Clippers le veulent et les stars comme les dirigeants échangent au téléphone avec le double vice-champion olympique. On connaît la suite : l’ancien de Portland signe et relance sa carrière, en devenant un joueur précieux dans ce groupe ambitieux.

« Tyronn Lue a sauvé ma carrière », assure-t-il. « Il m’a dit qu’il se foutait de ce qui s’était passé depuis deux ans, que j’allais jouer pour lui et que je pouvais être titulaire. Et ce fut le cas, dès le premier match. Il savait ce que je pouvais apporter à côté de Kawhi Leonard et Paul George. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 LAC 78 18 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 1.4 0.7 0.4 0.5 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.