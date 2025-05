Les échecs et désillusions s’enchaînent pour les Clippers depuis bien des années, et viennent rappeler à quel point il est compliqué de tirer son épingle du jeu dans une conférence Ouest ultra-compétitive. Néanmoins, malgré une nouvelle saison terminée de façon frustrante, avec un revers au premier tour après un Game 7 raté à Denver, la franchise californienne espère encore miser sur la continuité.

Ce fut en tout cas le sens du discours du président Lawrence Frank au moment de faire le bilan de cet exercice 2024/25. Les joueurs sont déçus et « embarrassés » d’avoir perdu ce Game 7 et la série, mais tout le monde est mobilisé pour revenir plus fort la saison prochaine.

Tout le monde ? À y regarder de plus près, il reste quelques points d’interrogation, dont le premier reste la prolongation de James Harden, qui dispose d’une « player option » à 36.3 millions de dollars pour 2025/26. La belle saison de James Harden (22.8 points, 8.7 passes et 5.8 rebonds en moyenne sur 79 matchs) et la façon avec laquelle il a tenu l’équipe en l’absence de Kawhi Leonard en première partie de saison, a de quoi conforter Lawrence Frank à l’idée de voir « The Beard » prolonger, ce malgré son Game 7 compliqué à Denver.

« Nous apprécions énormément ce que James a fait cette année. Je pars du principe que s’il ne lève pas son option, nous pourrons trouver un accord qui convienne à James et aux Clippers », a-t-il déclaré, convaincu que sa collaboration avec Kawhi Leonard n’est pas finie. « Je crois vraiment en ces deux-là ».

Enfin des bases solides

La fin de saison et le niveau affiché par Kawhi Leonard, c’est l’autre gros point de satisfaction pour le dirigeant des Clippers. De retour d’une énième inflammation au genou qui laissait augurer le pire, le double MVP des Finals semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Malgré son âge (34 ans fin juin), Lawrence Frank est persuadé que « The Klaw » peut revenir encore meilleur et emmener son équipe plus loin en playoffs après une saison pleine.

« Il y a un autre niveau pour lui qu’il va atteindre l’année prochaine. Je pense que si on se projette sur l’année prochaine, nous pouvons être meilleurs avec plus de matchs de Kawhi », a-t-il ajouté.

Enfin, le niveau affiché par les « lieutenants » du duo Harden-Leonard est également à souligner, de Norman Powell et Ivica Zubac qui sortent de leur meilleur saison en carrière, sans oublier Nicolas Batum, soldat de l’ombre qui s’est révélé plus que précieux en playoffs, et dont l’expérience et la polyvalence représentent également un atout pour Tyronn Lue. Norman Powell est éligible à une prolongation, tandis que le Français possède également une « player option » » à 4.9 millions de dollars. « On espère à 1 000% que Nico reviendra », a ainsi glissé Lawrence Frank.

Les bases sont enfin solides, l’objectif sera donc de faire au moins aussi bien en saison régulière, à savoir viser les 50 victoires minimum, et mieux en playoffs. Par ailleurs, la direction des Clippers ne se refusera pas de jeter un coup d’oeil au marché si une ou plusieurs opportunités intéressantes venaient à se présenter.

« C’était super que nous ayons été en bonne santé pour la première fois depuis un bout de temps, mais ça ne signifie pas que nous n’avons qu’une seule chance pour aller chercher le titre. Nous continuerons à prendre des risques et en même temps, nous avons toujours été ouverts d’esprit, nous apprenons de nos erreurs en chemin et nous trouvons des domaines où nous pouvons les corriger et nous améliorer ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.