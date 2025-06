Tyrese Haliburton n’imaginait pas jouer avec un pivot comme Myles Turner

Six petites victoires pour 20 défaites. C’est avec ce maigre bilan que l’ère Tyrese Haliburton dans l’Indiana a démarré. C’était la fin d’un triste exercice collectif en 2022 pour les Pacers qui ont au moins pu voir à l’œuvre leur recrue, arrivée des Kings en échange de Domantas Sabonis.

Un homme a sans doute particulièrement apprécié cette phase de transition : Myles Turner. Celui-ci était bloqué à l’infirmerie depuis janvier 2022 suite à une fracture au niveau du pied gauche. Difficile donc de se rendre compte du potentiel de cette formation privée de l’un de ses cadres pour la moitié de la saison.

« Je crois qu’il m’a regardé jouer et qu’il a pensé que, vu le succès que j’avais, si on jouait ensemble, ce serait encore bien plus », remarque aujourd’hui Tyrese Haliburton en pensant au contexte de son arrivée et aux premières expériences communes vécues avec le pivot local. Il a fallu attendre le mois d’octobre suivant pour leur premier match sous le même maillot.

« On a l’impression que notre synergie et notre connexion se sont renforcées avec le temps. On s’envoie constamment des vidéos pour voir comment on peut s’améliorer sur le pick-and-roll, comment je peux l’aider, comment lui peut m’aider, peu importe la situation. On s’entend vraiment bien. Ça a beaucoup contribué à notre réussite », juge le meneur de jeu.

« Myles ne va pas attraper énormément de lobs »

Ce dernier estime que cette bonne relation n’allait pas de soi au premier abord. « Quand je suis arrivé dans la ligue, mon intérieur était Richaun Holmes. J’adore Rich. Ce n’est pas un gars qui ‘pop’, c’est un gars qui roule au cercle. Il a un très bon ‘floater’. J’ai toujours pensé que dans ma carrière, je serais au mieux avec un gars qui joue au-dessus du cercle et qui représente une vraie menace sur pick-and-roll », avoue-t-il ainsi.

Mais alors que son intérieur aux Kings – auteur de sa meilleure saison en carrière aux côtés du rookie Haliburton – ne s’écartait pas du tout du cercle, Myles Turner offre autre chose. En l’occurrence 36% de réussite en carrière à 3-points.

« Maintenant que j’ai joué avec Myles pendant un bon moment, j’ai l’impression qu’il libère beaucoup de choses dans mon jeu. C’est une dynamique intéressante de jouer à ses côtés. Myles ne va pas attraper énormément de lobs. Je lui ai probablement lancé trois ‘alley-oops’ depuis qu’on joue ensemble. Mais ça a été une super expérience, très fun, de jouer avec lui et d’apprendre à mieux le connaître », apprécie le leader des Pacers qui peut davantage jouer en « pick-and-pop ».

« La plupart du temps, c’est un gars qui pop. Mais quand il roule au cercle, ça m’ouvre aussi beaucoup d’espaces. C’est très sympa », qualifie Tyrese Haliburton pour finir. En espérant que son coéquipier prolonge…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.