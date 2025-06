New York survole le Sky de Chicago pour rester parfait

Après avoir traversé la saison dernière en bas de tableau, Chicago est encore parti pour vivre un exercice 2025 galère. Le Sky a cette fois sombré sur le parquet du New York Liberty, champion en titre toujours invaincu !

Privé de Courtney Vandersloot, blessée au genou et « out » pour la saison, Chicago n’a pas réussi à tenir le rythme infernal imposé par Breanna Stewart (18 points, 7 rebonds, 5 passes décisives), Sabrina Ionescu (24 points, 7 passes décisives en 27 minutes) et compagnie, s’inclinant une nouvelle fois largement, 85-66.

Les coéquipières de Marine Johannès (3 points à 1/6 au tir, 2 passes décisives) ont compté jusqu’à 34 points d’avance, déroulant leur basket pendant trois quart-temps avant de lever un peu le pied. Chicago a notamment pris un 12-0 d’entrée conclu par deux paniers de Breanna Stewart, et a ainsi dû attendre près de cinq minutes de jeu avant de pouvoir scorer. Malgré le sursaut d’Angel Reese sur trois paniers de suite dont un 3-points, New York a poursuivi son entreprise de destruction, avec cette fois une salve de 3-points signée Natasha Cloud, Leonie Fiebich et Kennedy Burke par deux fois pour accompagner un tandem Ionescu-Stewart de feu.

Sabrina Ionescu dans tous les bons coups

À +20 à la pause (52-32), le Liberty a maintenu le pied sur l’accélérateur à l’image du passage de Sabrina Ionescu, qui a scoré 7 points d’affilée en deux minutes en fin de troisième quart-temps avant de servir Kennedy Burke pour un nouveau 3-points. New York a alors terminé la période sur un 11-0 pour porter la marque à 70-42. L’écart a ensuite grimpé jusqu’à +34 pour une victoire finale plus que tranquille pour les protégées de Sandy Brondello.

Pour les New-Yorkaises, il s’agit d’un 9e succès consécutif en neuf matchs, soit le meilleur départ dans l’histoire de la franchise. La passe de dix est attendue ce week-end à Indiana, qui avait failli faire tomber le Liberty il y a deux semaines (90-88) et qui devrait enregistrer le retour de Caitlin Clark à cette occasion.

Côté Chicago, la seule satisfaction a été de voir Angel Reese sortir le meilleur match de son début de saison en attaque avec 17 points à 8/13 au tir, avec également 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Pour le reste, il va falloir se faire violence pour inverser la tendance, alors qu’un déplacement périlleux se profile, à Atlanta vendredi soir…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.