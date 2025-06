Alex Caruso, le vétéran idéal pour le Thunder

On le sait : le Thunder est une équipe extrêmement jeune, avec un leader qui a 26 ans et peu de vétérans. C’est ainsi Alex Caruso qui, à 31 ans, est le joueur le plus âgé de l’effectif !

Récupéré l’été dernier en échange de Josh Giddey, le « Bald Mamba » a apporté énormément de choses à Oklahoma City. Tant sur le terrain, où ses qualités défensives ont encore fait progresser ce groupe, qu’en dehors, où sa volonté de toujours placer l’équipe en premier colle parfaitement à ce que met en place Mark Daigneault.

« Ce n’est pas tant ce qu’il dit, mais comment il le dit et qu’il a accompli qui compte », explique le coach. « Il est simplement tout le temps au cœur de l’équipe, il est tellement concentré sur l’équipe, tellement axé sur l’équipe – et il agit toujours ainsi – que cela lui donne une immense crédibilité. »

Mais comme pour tout dans la carrière d’Alex Caruso, c’est venu avec le travail.

S’adapter, sur le terrain et en dehors

« J’ai dû apprendre à être un leader. J’ai dû apprendre que les gens communiquent, comprennent, interprètent et absorbent les informations de façon différente » détaille-t-il ainsi. « J’ai appris cela en passant du temps avec eux, dans l’avion, sur la route, lors des dîners, pendant les matchs, en traversant différentes situations, en voyant comment ils réagissent à certaines choses. Et cela vaut vraiment pour tout le monde. »

L’ancien des Lakers et des Bulls sait ainsi qu’il peut être très direct avec le joyeux Jaylin Williams, qui ne prendra jamais les choses de façon personnelle. Avec Aaron Wiggins, plus réservé et plus dans l’analyse, il vaut par contre mieux discuter calmement, en tête-à-tête, sur des points précis.

« Mais je suis toujours un coéquipier. Je suis toujours un joueur de l’équipe donc je dois avant tout aller sur le terrain avec les quatre autres gars et interagir, se mélanger à eux et construire cette alchimie » » rappelle-t-il quand même. « C’est ce sur quoi je me suis concentré en premier, parce que c’est la chose la plus importante. Toutes les autres choses, comme les aider à acquérir de l’expérience et d’autres choses, sont importantes. Mais apprendre à connaître les gars sur le terrain et à bien jouer avec eux, c’est ce qui compte vraiment le plus ».

Évidemment, mais si on est en plus capable de faire les deux, et de bien le faire…

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.