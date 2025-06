Cette année encore, LaMelo Ball n’a pas réussi à pimenter la fin de saison des Hornets. Le meneur de Charlotte va donc se rabattre sur ses collaborations avec Puma pour égayer un peu cette fin d’exercice 2024/25.

Alors que la MB.04 continue de cartonner avec le récent retour du coloris « Golden Child », c’est cette fois son modèle lifestyle « La Francé », en collaboration avec sa propre marque « La Francé », de refaire parler de lui avec l’arrivée en France du coloris « Airbrush »

Pour le huitième coloris de la paire, la tige a été habillée d’un blanc cassé avec du bleu et du rouge pour apporter du contraste et faire ressortir l’inscription « La Francé » (qui est le deuxième prénom de LaMelo Ball), en rouge sur la chaussure droite et en bleu sur la gauche. Même chose pour le « LaFrancé » sous la semelle, en rouge sous la semelle droite et bleu sous la gauche.

La Puma La Francé « Airbrush » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros. Avis aux amateurs !